冬令進補藏健康風險 吃對「5原則」營養才全補得到

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

冬至過後，許多民眾習慣進補暖身，包括麻油雞、薑母鴨等美食，都是台灣人的最愛，不過，國健署警告，這類料理常常隱藏著高油、高鹽、高熱量的健康風險，提醒進補應掌握原型食材、適量油鹽、均衡飲食等原則，搭配全穀雜糧、補足蔬果、乳品及堅果種子類等，才能夠真正「補」足營養。

國健署署長沈靜芬表示，進補不等於大吃大喝，應減少高油高鹽食物，依「我的餐盤」均衡飲食六口訣，確保全穀雜糧與蔬果攝取充足，才能真正「補」出健康與活力。

尤其，要注意的是，國健署強調，成人每日食鹽攝取不宜超過6公克，但依據國民營養健康調查結果顯示，6成以上的成人食鹽攝取量超過建議量；另外，每日蔬菜與水果攝取量不足者分別近8成及9成。

國健署建議，實踐健康進補，掌握湯頭烹調並搭配聰明攝取是重要關鍵：

一、油脂適量：民眾進補時常食用的麻油富含不飽和脂酸、維生素E等營養素，適量攝取有益心血管健康及具抗氧化等作用，且適量加入麻油有助增添料理香氣與風味；但是麻油仍屬於油脂類，建議民眾留意整體油量控制，避免攝取過量油脂。

二、天然調味：湯頭以天然中藥材、薑片或大量蔬菜熬煮出鮮甜味，減少使用高湯塊或鹽巴，不僅降低鈉含量也降低身體負擔。

三、原型優先：盡量避免高鹽、高糖、高油的丸餃類、甜不辣、油條等加工火鍋料或配料，多選用天然原型食材。

四、聰明搭配：冬至進補的鍋物裡，常加入南瓜、芋頭、蓮藕、山藥等全穀及未精製雜糧類，若再搭配米飯、麵線等主食，整體攝取容易超量；建議民眾可將鍋物中的根莖類視為部分主食來源，適量取用。

五、補足蔬果：確保當季蔬菜（如大白菜、菇類、各式葉菜）的份量充足，並在飯後補充拳頭大的當季水果，攝取維生素C與植化素，落實健康均衡飲食。

