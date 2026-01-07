冬令進補要忌口 高油高鹽適得其反

小寒過後天氣已經接近一年最冷的時節，許多民眾餐桌上少不了火鍋、燉湯取暖，不過醫師提醒，血糖控制不穩的民眾，冬天進補更要聰明選。像是菇類、蔬菜、豆類等清淡食材，反而比重油重鹹的補品，更適合在這個時節端上桌。

13NS天氣冷颼颼，火鍋、燉補輪番上桌，不少民眾靠"吃補"來禦寒，但對糖尿病患者來說，當心進補可能會成為身體負擔。中醫師｜李崇銘：「糖尿病很常會擔心，我們火鍋的湯頭比較屬於，高鈉 高鹽的成分，那這個時候我們就要非常注意，那如果這時候 進補的時候， 就會發現這個問題更嚴重， 手腳進補以後 沒有比較溫暖， 反而更冰冷， 然後可是身體還是很燥熱 口渴， 然後尿多 吃多， 這些問題都會變得更明顯。」

醫師指出，冬季腎氣旺盛、代謝變慢，若再加上高熱量或燥熱型進補，容易讓糖尿病患者的血糖失衡，因此冬季進補更要選對方向。中醫師｜賴俊宏：「建議糖尿病患者，或是你家族有糖尿病的人， 那你在冬季進補的時候， 一定要小心避開麻油跟薑母， 因為這兩個東西它容易化燥，你在煮湯頭的時候， 也不要用太多的枸杞 大棗， 那一些中藥材， 因為它會有很多的糖分， 那這時候就建議你，可以加菇類跟蔬菜， 用蔬菜跟菇類本身的清甜， 讓你的湯底更有味道， 不要加過多的一些調味料。」

