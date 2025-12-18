冬令進補防酒駕！大甲分局長率隊夜市宣導 巧遇美日觀光客讚親民

記者陳佳鈴／台中報導

針對時節入冬後的薑母鴨、燒酒雞等進補熱潮，蔡分局長特別強調交通安全教育。(圖/翻攝畫面)

歲末年終低溫報到，大甲鎮瀾宮旁的蔣公路夜市湧現大批食補人潮。台中大甲分局為深化民眾防法意識，於17日晚間由分局長蔡期望親自帶隊，深入夜市店家推動「複合式安全宣導」。行動中不僅針對在地鄉親強化防詐與酒駕宣導，更意外開啟外交模式，與現場美、日觀光客近距離互動，另類的防詐無國界。

在人聲鼎沸的夜市攤位間，分局長蔡期望與多位正在體驗在地美食的國外旅客相遇。蔡分局長隨即展現親民風範，透過同桌友人協助翻譯，向美籍與日籍旅客說明台灣「酒駕零容忍」的嚴格執法政策，並貼心提醒旅途中應警覺各類不明簡訊，防範國際詐騙。

廣告 廣告

多位正在體驗在地美食的國外旅客，剛好遇見警方宣導，蔡分局長隨即展現親民風範，透過同桌友人協助翻譯，向美籍與日籍旅客說明台灣「酒駕零容忍」的嚴格執法政策。(圖/翻攝畫面)

這場突如其來的「國民外交」獲得外籍旅客熱烈迴響，紛紛對台灣警方的熱心與主動表達高度讚賞，並與宣導團合影留念。此舉成功地將嚴肅的法治教育轉化為溫馨的互動，成為當晚夜市中最亮眼的治安風景。

針對時節入冬後的薑母鴨、燒酒雞等進補熱潮，蔡分局長特別強調交通安全教育。他指出，許多民眾存有「湯頭經烹煮後酒精會完全揮發」的迷思，但實際上殘留的酒精仍會顯著影響大腦反應能力。

蔡期望嚴正呼籲，只要飲食中含有米酒等成分，便不應駕駛任何動力交通工具，應落實「代駕服務」或「搭乘計程車」，確保自身與他人的用路安全。

除了交通安全，宣導重點也聚焦於高發的「假投資」與「假交友」詐騙。分局長蔡期望列舉多項真實案例，呼籲民眾凡遇標榜「穩賺不賠」或網路交友提及「金錢借貸、匯款」等關鍵字，務必啟動防詐三步驟：「冷靜、查證、報警」。

大甲分局強調，未來將持續與在地商圈緊密合作，透過多元且具人情味的宣導方式，構築全方位的安全防衛網。

更多三立新聞網報導

今年第3起！2山友登馬崙山遭螫10處困步道 警消救援中

23歲上進女清潔員殞命10度招無魂 殯葬業：冤死怨氣重

大逆轉！律師拋震撼彈「黃明志毒品尿檢4毒品全陰性」下周開庭拚撤告

林志穎林志玲代言科技燕窩出事了！艾康明董座涉掏空買超跑逃稅

