冬令進補！「同臉盆大」羊肉爐拚CP值 薑母鴨店飄香吸人龍

台中市 / 綜合報導

立冬過後天氣轉涼，羊肉爐、薑母鴨都是進補的好選擇，不過您有看過，像是臉盆一樣大的羊肉爐嗎？在台中這間羊肉爐就用和非常大的鐵鍋，裡面裝滿羊大骨、腳筋還有蔬菜等等，CP值超高；但如果擔心吃得太燥熱會上火，店家也想到了，現場有用冬瓜、洋蔥、蘿蔔等蔬菜入鍋燉煮的羊肉爐，湯頭喝起來是溫補鮮甜，開店到8點多就賣完了，還有薑母鴨店，下午4點一開始營業，外頭就排滿人潮。

店員說：「不好意思喔。」熱騰騰的羊肉爐端上桌，像臉盆一樣大的鐵鍋，裡面裝滿羊肉、蔬菜等，快要滿出來，吸一口羊骨髓再吃一口肉，超級滿足，民眾說：「新鮮，然後很軟嫩，很好吃，肉很新鮮，量又大。」記者VS.民眾說：「(全台中找不到那麼便宜的)全宇宙吧。」才下午兩三點，台中這間羊肉爐店內已經坐滿人，還有民眾排隊外帶。

羊肉爐業者林小姐說：「羊腳筋，羊大骨，羊排骨，還有我們的羊雜，羊肉塊。」業者說，今年立冬進補來客量大增，業績較去年成長至少5成，另外這間羊肉爐，用蒜頭、山藥和菜心等蔬菜入鍋，加上羊骨慢慢熬，喝起來的湯清爽鮮甜，這幾天甚至開到晚上8點多就全數賣完，羊肉爐業者許耿誌說：「中藥和紅燒，比較會上火，我們是用蔬菜(熬)的。」

冬令進補熱潮，不只羊肉爐生意夯，薑母鴨店也被民眾擠爆，這間南投的薑母鴨名店，4點才開門，外頭早就排滿人潮，搶吃這一味，民眾說：「(等)一個多小時，這家CP值很高，肉滿嫩的。」過了立冬天氣將轉冷，不少人吃鍋進補，可以掌握體質虛寒適合溫補，體質燥熱適合涼補原則，對應體質選對方式，才不會越補越過頭。

