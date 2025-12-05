冬令進補 小心補錯反倒傷身！
【警政時報 司徒／臺北報導】寒冷的冬天，非常適合吃東西進補，但是如果沒有拿捏好，反倒可能造成蜂窩性組織炎抑或是中風的情形，那就是適合在冬天團聚吃的－羊肉爐。
常常吃羊肉爐吃到滿身大汗，都以為是增加我們人體的代謝或是排毒，但其實如果沒有清楚自己的身體情況，這情形反倒是會加重我們人體的負擔。
網紅你家隔壁的那個藥師：「如果本身患有高血壓或是心臟問題的人，有出現上述這樣的情形，或是伴隨著胸悶發生，那很有可能是血壓上升所衍生的問題，需要暫停休息一下，以保安全。」
你家隔壁的那個藥師：「而且並不是每個狀態的時候都適合吃羊肉爐的：像是感冒、咳嗽或是有黃痰；抑或是牙齦腫脹、牙齦發炎的時刻，就不太適合吃上一鍋暖暖的羊肉爐，因為這些都會造成隔天起床後症狀加劇的情況發生。
或是在女性經期來時，認為正好是虛弱時候進補一下，其實也是會造成血量過大或是血崩的情況發生；或是有肌瘤、甚至子宮內膜異位的人，食用羊肉爐的頻率過高，也是會造成大小漸變大的情形。
還有就是皮膚的相關疾病：像是異位性皮膚炎、癬、脂漏性皮膚炎或是痤瘡等問題，常常在吃完後，因為進補加速血液循環，出現了皮膚更為紅癢或是痤瘡更為嚴重的情形發生；更甚者，有傷後尚未癒合抑或是手術後的人曾經想說進補一下吃羊肉爐，結果造成蜂窩性組織炎及傷口難癒合的情形。」
你家隔壁的那個藥師：「最後一點也是特別難做到的，就是吃羊肉爐時盡量不要配酒。因為本身羊肉的脂肪性高，脂肪性高會造成肝臟的負擔；喝酒也會讓肝臟負擔增加，所以羊肉傷肝，那喝酒也傷肝，兩者同時一起，更容易造成肝臟負擔。如果同時伴有痛風的問題，更是會造成嚴重痛風的情況發生。」
冬令進補，羊肉爐當然只是其中的一個選擇，但要謹記，偶爾為之是無傷大雅，但如頻率過高，則易導致身體負擔加劇，疾病問題衍生，在吃之前，還是評估好自身的身體情況，以免快樂的聚餐歡樂之旅，變成了養病行程。
