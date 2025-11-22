冬候鳥報到！挖子尾濕地最美季節登場 新北推免費生態導覽
〔記者羅國嘉／新北報導〕位於新北市八里區、淡水河出海口的挖子尾自然保留區，每到秋冬便成為候鳥南遷的重要中繼站。為讓民眾近距離認識遷徙鳥類與棲地，新北市農業局推出常態免費預約生態導覽，由志工帶領觀察冬候鳥與紅樹林景觀，體驗挖子尾獨有的河口濕地之美。此次建議在導覽日前2週預約，每梯次30人，沒有人數限制。
農業局長諶錫輝指出，挖子尾自然保留區依文化資產保存法劃設，初冬是全年最熱鬧的時節。河口紅樹林佇立、泥灘地螃蟹穿梭，空中更見候鳥成群飛翔，是親子走進自然、體驗生態的最佳場所。每年冬天，黑面琵鷺、東方環頸鴴、黑腹濱鷸等冬候鳥陸續到訪，為濕地增添活力。
諶錫輝表示，保留區步道與觀景平台規劃完善，賞鳥不需專業裝備，只要望遠鏡與好奇心便能展開生態探索。最佳觀察時機通常為退潮時段，泥灘地裸露、水鳥停棲，能欣賞候鳥群舞，也有助孩子認識紅樹林與濕地保育的重要性。維護生物多樣性是新北市重要目標，農業局持續推動生態保育，挖子尾自然保留區更是冬季最適合親子共遊的自然教室。濕地裡的候鳥與螃蟹、周邊紅磚聚落的歷史記憶，都讓挖子尾充滿探索價值。
諶錫輝說，民眾希望深入了解生態與鳥類習性，可致電新北市農業局預約導覽服務，預約專線為 (02)2965-4824 鄭先生。不過也提醒民眾，賞鳥時應保持安靜、避免靠近或驚嚇鳥群，並勿餵食或丟棄垃圾，讓候鳥安心停棲，共同守護珍貴的濕地。
