冬候鳥花嘴鴨 野生嬌客湳仔溝打卡

新北市水利局昨（九）日表示，板橋湳仔溝整治傳捷報！繼去年花嘴鴨群罕見現蹤後，八日這群冬候鳥「嬌客」再度於津渡橋下大方亮相。鴨群時而低頭覓食，時而展翅飛翔，悠哉的身影成為都市河廊中最美的風景。

水利局長宋德仁表示，湳仔溝如今得以吸引花嘴鴨群前來棲息，顯示此地的生態環境足夠適宜。他期盼未來能見證花嘴鴨在當地繁殖，進一步促成湳仔溝成為孕育野生動物的重要生態搖籃。

根據水利局最新公布的湳仔溝水域與陸地生態調查，目前該區已累計記錄超過一百六十種鳥類、兩棲類、魚類及昆蟲等物種，彰顯此處已具備優質條件，成為多樣生物的良好棲地與覓食之所。

台北市野鳥學會總幹事陳仕泓指出，花嘴鴨是一種雜食性水禽，其體長約五十至六十公分，特徵為嘴端鮮黃色，主要以水生植物、甲殼類和昆蟲為食。過往，牠們是典型的冬候鳥，但隨著環境轉變，也逐漸成為留鳥或夏候鳥。

宋德仁提到，花嘴鴨群連續兩年光臨且規模可觀，不僅是對湳仔溝環境改造成果的一項極高肯定，也顯示當地水質與生態系統已能穩定提供充足食物來源及安全棲地。他同時提醒民眾，在步行湳仔溝沿岸時應保持安靜、遠距離觀察這些可愛的野生動物，務必做到不驚擾牠們，以親身感受這座城市與自然共存共榮的奇妙轉變。