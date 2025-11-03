冬味登場！「賴山嶼」麻辣燙、「台北凱達」冠軍麻油雞，「王品」旗下鍋物聯名台酒一次滿足！
入冬腳步悄悄靠近，天氣轉涼、街上的鍋氣開始升起，屬於台灣人「補冬」的季節正式展開。今年不只火鍋品牌紛紛推出聯名新品，就連麻辣燙、飯店端也端出了創意與傳統兼具的料理。從強調山野風味的麻辣燙品牌「賴山嶼」、榮獲麻油料理冠軍的台北凱達大飯店，到王品集團攜手台酒推出的期間限定鍋物，要買滿足你的胃！
主打「椒香麻辣燙，山野喝鮮湯」的「賴山嶼」，將麻辣燙提升成一種帶著山林氣息的用餐體驗。品牌二號店於11月正式插旗華泰名品城，店內以木質、竹編、植栽與石材打造出純淨自然氛圍，彷彿走入山中茶屋享用熱湯。消費者走進店內，可自由挑選食材，依重量計價，每100克59元，再搭配四款特色湯底——青花椒雞白湯、川香麻辣雞白湯、日光番茄濃湯、山野濃香菌菇湯，麻、香、辣與清甜相互堆疊，吃得到食材本味，也喝得到暖胃湯頭。
由經濟部商業署主辦的「2025麻油料理擂台競賽」日前公布結果，首次參賽的台北凱達大飯店，以「老火甘蔗頭麻油雞」奪下傳統組冠軍，擊敗多家米其林餐廳，成為今年冬季最具話題的進補料理。
這道冠軍麻油雞堅持「慢火養湯」，以仿土雞腿肉、老薑和上等麻油爆香後加入米酒與老母雞湯慢燉，最後放入削切甘蔗頭細熬，讓湯頭帶著微甜層次、香而不燥。評審一致稱讚其麻油與甘蔗香交錯、湯頭厚實卻清爽。每鍋10人份售價1,880元＋10%，即日起至12月31日點餐還加贈精選小菜。凱達更貼心推出1～2人份冷凍料理包（480元），讓你在家也能端出冠軍級溫補湯頭。
另外，王品集團旗下「石二鍋」與「12mini快煮鍋」與台灣菸酒公司合作推出聯名鍋物，前者主打的「台酒麻油飄香鍋」，融合台酒麻油的溫潤香氣，入口麻油香氣飽滿卻不過於厚重，湯頭溫潤順口、暖而不燥，隨餐附上米酒提味，伴隨著淡淡酒香，湯底只需加價49元，入口瞬間療癒、暖胃；同時推出副餐「台酒麻油雞肉飯」，石二鍋留胚米淋上麻油雞肉醬，再撒上油蔥酥與細嫩雞絲，香氣與湯底完美呼應 ，有別於傳統雞肉飯，更顯多層次風味特色。
12mini快煮鍋則推出「台酒花雕雞鍋」，以招牌雞湯為基底搭配台酒花雕酒獨特香氣，溫潤不嗆、濃郁而順口，酒香細緻搭配滑嫩雞肉，整體風味層次豐富，來碗幸福滿滿的個人快煮小火鍋，即刻享受迷你台式饗宴；同步推出「台酒麻油香雞飯」與「台酒麻油香麵線」兩款加購配餐，「台酒麻油香雞飯」選用台酒限定麻油雞醬拌入白飯，搭配細緻雞肉絲，入口溫暖醇厚暖胃 ，香而不膩；「台酒麻油香麵線」嚴選Q彈麵線吸附台酒特製麻油雞醬，滑順麵線吸滿湯汁，每一口都香氣十足 。
※喝酒勿開車！飲酒過量，有害健康，未滿18歲請勿飲酒
