冬夜捐贈衣物人情溫暖港邊 志工共築善緣漁工同享平安

冬至來臨前，12月18日晚間七點高雄市梓官區蚵子寮漁港廣澤路旁，燈火映照在靜謐的海面上，伴隨著冬至前夕的微涼夜風，一場充滿人情溫度的捐贈儀式在此展開。由慈濟基金會主動籌辦，結合「財團法人天主教社會慈善福利基金會附設海星國際服務中心」的協力，為在港邊工作的外籍漁工送上禦寒衣物與盥洗用品，讓異鄉勞動者在寒冬中感受到社會的關懷與祝福。

活動約有80位移工、漁工，現場共準備了110份物資，包含毛帽、圍巾、手套、保暖內衣、睡袋及盥洗用品。這不僅是一份物質上的支持，更是一份精神上的慰藉，象徵著社會對基層勞動者的尊重與肯定。

「善緣延續，冬夜港邊的溫暖聚會。」這場捐贈的起點，源自2024年越南籍阮維慶神父的呼籲。當時，他向慈濟基金會求助，希望能為漁工募集禦寒大衣。如今一年過去，慈濟基金會不僅延續這份善緣，更主動關懷漁工需求，準備更全面的物資。

對漁工而言，這是每月最期待的時刻。他們三五成群，卸下了一天的疲憊，緩步走向聚會點。先到場的人熟練地鋪開藍白相間的帆布，大家席地而坐，等待捐贈儀式的開始。港邊的笑聲與燈火交織，氛圍溫馨而感人。

慈濟志工李琇釧為了這場約定，特地從市區趕來。她回憶，導航一度將她引入漆黑狹窄的小巷，心中難免忐忑，但當看見港邊閃爍的燈光與漁工們的笑臉，所有不安都化作感動。她感性地說：「因為神父牽起這份善緣，能讓漁工們在冬天感受到社會的溫度，一切努力都值得了。」

「洗一個熱水澡的卑微心願！」活動當晚，恰逢漁工的「讀經」聚會。海星國際服務中心社工吳庭寬指出，漁工們每月一次聚集，不僅是領取物資，更是為生病或受傷的同鄉祈禱，以信仰築起心靈的避風港。然而，在歡慶氛圍下，吳庭寬心中仍有沉重的憂慮。他直言，蚵子寮漁港雖然觀光繁榮，但長期居住在船上的漁工，卻缺乏最基本的生活設施。

「他們沒有浴室可以洗澡，也沒有廁所，甚至連基本的衛生需求都難以滿足。」吳庭寬感嘆，自己多年來持續為漁工爭取人權設施，希望社會大眾在享受觀光資源之餘，也能看見這些支撐漁業發展的基層勞動者。他強調：「除了物資的饋贈，他們更需要的是被當作『人』來對待，能有一個好好洗澡的空間。」 這番話，讓在場的志工與漁工們深受觸動。物資雖能暫時抵禦寒冷，但更長遠的需求，仍需社會共同努力。

「善的循環在港邊盪漾。」捐贈活動尾聲，慈濟志工劉慧玲帶領大家比手語歌《我們都是一家人》。雖然漁工們多半羞澀，也不懂歌詞含意，但仍跟著手語互動，笑聲與歌聲在漁船林立的港邊迴盪，象徵彼此心靈的交流。

這份情誼並非單向。自2024年風災漁工安置後，幾位漁工感念志工的照顧，只要放假，便會主動前往蚵寮環保站協助回收工作。這種善的循環，如同港邊的潮汐，生生不息。

「冬至將至，聖誕祝福隨行。」隨著冬至腳步逼近，聖誕鈴聲即將響起，這份由慈濟志工與神父共同送上的禮物，不僅是禦寒的衣物，更是最真誠的祝福。我們期盼，當漁工們穿上新衣，感受溫暖時，他們的基本生活設施訴求也能獲得社會回應。願這個聖誕節，港邊的每一位異鄉游子都能獲得真正的平安，讓愛在每個平凡的冬夜持續發光，綻放最美麗的人文風景。

在這個冬夜，慈濟基金會與海星國際服務中心攜手，為漁工送上最實際的物資與最誠摯的祝福。願這份善意持續延伸，讓更多人看見並關懷這群默默支撐漁業的基層勞動者，讓愛與平安在港邊長久停泊。

（撰文、攝影／陳慧華）