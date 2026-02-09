冬天上班超想睡？4招救回專注力 咖啡太早喝反而更累

冬天日照短影響生理時鐘，讓人更易嗜睡。（示意圖／Pexels）





一到冬天，上班坐沒多久就開始想打瞌睡，其實不全是意志力問題。國外研究證實，冬季日照變短會影響生理時鐘與褪黑激素分泌，加上氣溫下降、血液循環變慢，讓清醒度自然下降。不過，只要調整光照、咖啡時機與飲食節奏，精神狀態是可以被救回來的。

冬季嗜睡原因曝光

美國哈佛醫學院指出，光線是調節晝夜節律的關鍵因子，光照不足會延長褪黑激素分泌時間，使大腦維持「夜晚模式」，進而產生嗜睡感。

早晨先接觸亮光

美國睡眠基金會建議，起床後儘快接觸自然光，有助抑制褪黑激素、提升清醒度。拉開窗簾、開燈、外出走動，都能幫助身體「重設」生理時鐘。研究顯示，早晨光照能幫助同步晝夜節律，提高上午專注力與警覺性。

咖啡別太早喝

美國知名醫療機構克里夫蘭（Cleveland Clinic）指出，人體在清晨自然分泌「皮質醇」幫助清醒。若一醒來就喝咖啡，效果可能不如皮質醇下降後再攝取，建議上午9:30至11點之間飲用效果更佳。同時避免搭配高糖甜點，以免血糖劇烈波動影響專注力。

午餐重質不重量

美國心臟協會指出，高精緻澱粉與高油飲食會造成血糖快速上升後暴跌，引發午後疲倦。建議選擇蛋白質、蔬菜與全穀類，維持血糖穩定。穩定血糖比少吃更重要，避免「飯後昏沉」。

每90分鐘動一動

人體存在約90分鐘的「基本休息－活動循環」。美國密西根大學睡眠研究中心等研究指出，長時間靜坐會降低警覺性，而短暫起身活動有助恢復專注與反應速度。

更多東森新聞報導

醫起看／雨天就想補眠！醫師揭「過度睡眠」4大風險

「多個鬧鐘」反覆驚醒有害健康 醫示警恐出現2症狀

全台冷颼颼！醫提醒「2類人」要當心：起床先賴床2分鐘

