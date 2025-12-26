冬天不再冷！暖暖包放「腳底」最有效 醫師教1招延長保暖力

暖暖包放「腳底」最有效，醫師教1招延長保暖力。示意圖／photoAC

近期氣溫驟降，不少人外出都會在身上放個暖暖包禦寒，不過要怎麼使用才更保暖？有醫師指出，貼在腳底、腹部的暖身效果最明顯，若將暖暖包開封後放到「夾鏈袋」，也能拉長使用時間，不過也要注意，不要直接貼在皮膚上，同個部位使用時間也建議在30分鐘內，以免燙傷。

家醫科醫師陳欣湄在臉書發文指出，日本TBS電視台節目《この差って何》曾對暖暖包進行實驗，在10℃的環境下，分別將暖暖包放在頸部、背部、腹部、腰部、腳踝、腳底，靜置 30分鐘後，用熱像儀量測體表溫度。

研究：暖暖包貼在「腳底」最能暖身

實測發現，貼在腹部與腳底的暖身效果最明顯，其中以「腳底」最能帶動全身回暖，陳欣湄解釋，因為腳底血管密度高、皮下脂肪薄，暖暖包貼在腳底時，血液會被有效加熱，再透過血液循環把溫度送到全身。

因此，若身上暖暖包數量有限，建議可優先放在腳底，接著再放在腰間或腹部，有助於全身循環與保暖。

「夾鏈袋」藏大功用！可延長暖暖包使用天數

若想延長暖暖包使用時間該怎麼做呢？陳欣湄建議，可以將暖暖包放進去密封的夾鏈袋。她解釋，暖暖包之所以會發熱，是因為裡頭的鐵粉和空氣中的氧氣作用，產生「生鏽」反應並放出熱能，若放進夾鏈袋內，並擠出袋內的空氣後封口，能阻絕與空氣的接觸，暖暖包就會慢慢冷卻「暫停發熱」，要用的時候再拿出來，它會再次開始升溫。

實測結果發現，這樣斷斷續續地使用下，總發熱時間與包裝標示的可使用時間相近，但實際可使用的天數也會被拉長。

暖暖包「這樣使用」才安全！醫師曝4大守則

陳欣湄指出，暖暖包能讓身子暖起來，不過也必須注意「怎麼使用才安全」，且暖暖包表面溫度雖然大多介於40–50℃，長期貼在同一部位，也可能造成低溫燙傷，尤其長者、糖尿病患者、周邊神經較不敏感的人更要注意。她也列出4大使用原則：

隔著衣物使用，請勿直接貼在皮膚上

同部位使用時間不宜過長，建議在30 分鐘內

睡覺時不建議使用暖暖包，也避免同時搭配電毯、暖氣、熱水袋等其他熱源

若感到灼熱、刺痛、皮膚明顯變紅、起水泡，應立刻移除並評估就醫



