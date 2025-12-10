冬天不只流感！醫示警「蘋果病」又出現：感覺像被打2巴掌 曝常見症狀

記者簡浩正／台北報導

冬天不只流感，有醫師提醒「蘋果病」（傳染性紅斑症）又開始出現。（圖／翻攝自日本國立健康危機管理研究機構）

天氣轉冷，我國流感近日新增21例重症，另有15例死亡外，也有醫師提醒「蘋果病」（傳染性紅斑症）又開始出現，該症狀跟一般的感冒很類似，引起的臉頰紅腫，「臉頰感覺像被打了兩巴掌」，很多時候也會被忽略。

兒科醫師徐嘉賢在臉書發文表示，近期蘋果病又開始出現，冬天遇到蘋果臉，直覺的反應是凍傷跟天氣引起的。但真的只是因為這樣嗎？其實也可能是一種病毒：微小B19病毒parvovirus B19所引起。

他舉例，有小朋友來看診的時候，因為皮膚長疹子就診，原以為是蕁麻疹，先出現在四肢，往上蔓延，四肢的疹子今消退了，但讓我留意到的是，小女孩的臉頰，感覺像被打了兩巴掌slapped cheek。這不是蕁麻疹，也不是過敏也不是凍傷，是因為一種叫做B19病毒引起的感染。

徐嘉賢說，此病毒所引起的紅疹，有一個特別名稱，叫做傳染性紅斑症（erythema infectiosum）。這跟紅斑性狼瘡是不一樣的，不要被他的名字所混淆，並非會傳染的紅斑性狼瘡。他的症狀跟一般的感冒很類似，引起的臉頰紅腫，很多時候也會被忽略，所以大家可能比較少知道。陸續遇到兩位蘋果病，所以必須要提醒一下大家有這個狀況。「大部分都是症狀治療，觀察精神活動力即可。」

根據三總衛教資料，傳染性紅斑症是一種出疹性疾病，又稱為第五種病，主要是區別其他出疹性疾病。此病主要好發在幼童及學齡期兒童，多發生在春夏兩季。傳染性紅斑症的前期症狀有：發燒、疲倦、頭痛、流鼻水等類似感冒的症狀。約可持續1-2星期，之後就會出現典型的疹子。首先在臉頰部位有如被打耳光之後所出現的紅色變化；在嘴角四周則不會出現疹子，接著就會在軀幹及四肢出現斑丘疹，且會形成如蕾絲邊狀的特別紅疹。一般傳染性紅斑症的病人預後甚佳，可自行痊癒。

