冬天不只讓人情緒低落 狗狗竟也會「冬季憂鬱」嗎？

隨著冬季來臨，氣溫走低、日照減少，不僅人類容易感到情緒低落，狗狗也可能因季節變化出現類似「冬季憂鬱」的心理反應。狗狗活動量會下降、睡眠時間變長、互動意願降低，甚至對玩具或散步興趣減弱。

活動量減少 狗狗容易累積壓力與焦躁情緒

冬季氣溫偏低，狗狗外出散步與活動的時間普遍減少，長期缺乏運動可能造成精力無法釋放，導致焦躁、破壞物品或不願互動等行為。專家建議，飼主可適度安排室內活動，例如嗅覺尋寶遊戲、拔河、益智玩具或指令訓練等，以補足運動不足的問題，同時促進狗狗的大腦反應與學習興趣，有助於減少情緒低落和焦慮狀況。

缺乏運動、環境過冷與刺激不足，可能讓狗狗感到焦躁、壓力累積或變得懶散、不願互動。圖:istockphoto

日照減少影響生理節奏 維持規律作息至關重要

冬季日照時數縮短，狗狗體內荷爾蒙如褪黑激素可能增加，使其更容易感到疲倦與懶散，適度日照能幫助調整狗狗的生理節奏，維持正常情緒與睡眠品質。建議飼主選擇白天陽光較充足的時段，帶狗狗外出散步或活動，即使只是短時間曬太陽，也有益於穩定心理狀態。同時，規律的餵食、散步與休息時間也有助於建立安全感與情緒穩定性。

環境過於寒冷可能引發壓力 保暖措施不可忽視

當狗狗長期處於寒冷或不舒適的環境中，也可能增加不安與壓力反應，飼主應為狗狗提供溫暖、乾燥且安靜的休息區，使用保暖睡墊、毛毯，避免睡窩直接接觸冰冷地面。對短毛犬、年長犬以及體質較弱的狗狗，更可考慮加件保暖衣或使用保暖墊，提高睡眠品質，進一步穩定情緒與免疫力。

陪伴是最有效的情緒支持 互動可提升心理安全感

除了環境與作息調整外，主人的陪伴仍是維持狗狗心理健康最關鍵的因素。即使天氣寒冷，飼主仍可透過撫摸、安撫語音、梳毛或輕度遊戲與狗狗互動，這些行為不僅能降低孤獨感，也有助於提升安全感與依附感，協助狗狗保持穩定的情緒狀態。

只要透過適度活動、日照調整、保暖照護與陪伴互動，就能幫助狗狗維持穩定情緒與身心健康。圖:istockphoto

整體而言，冬季不僅是氣溫的考驗，更是狗狗心理與生理適應的挑戰。飼主可以從運動活動、日照調整、環境保暖到情緒陪伴等面向綜合照護，才能有效降低冬季引發的不良情緒與健康問題。只要飼主適當安排生活節奏與互動方式，狗狗仍能在寒冬之中保持活力與良好心情 !