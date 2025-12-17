冬天不是你冷，是你的循環太委屈！ 營養師教「3招」改善手腳冰冷

【緯來新聞網】是不是總覺得，冬天明明穿得比別人還多，手腳卻還是像冰塊一樣？其實，你不是怕冷，而是身體的小火爐沒有被點燃，「營養艾瑞思。享瘦營養Life 」營養師王思穎指出，手腳冰冷常見於代謝偏低、氣血循環差或長期壓力大，讓熱量無法順利送到末梢，不過好消息是，透過吃對食物及養成暖身的生活習慣，我們也可以喚醒身體的暖氣系統，讓這個冬天不再因為手腳冰冷而搓著暖暖包啦！

（圖／醫健新聞提供）

5大原因讓你總是手腳冰冷

手腳冰冷有時候不等於真的冷，而可能當自己的代謝不佳、肌肉量偏低的時候，導致的身體產熱能力下降，而熱根本送不到末梢。只要了解身體可能的原因，並對症調整，冷冰冰的你也可以變成自然暖身體質。

1.代謝偏低：

肌肉量不足、長期節食可能導致身體的產熱能力下降或無法獲得足夠的熱能，進而無法傳遞熱能到末梢，導致身體容易手腳冰冷。



2.血液循環不佳：

久坐久站、缺乏運動，身體血液循環就像是「堵車」一樣，末梢血液循環能力差，而導致到了冬天手腳就容易冰冷。



3.氣血不足或貧血：

血紅素不足時，氧氣及養分運送能力下降，全身四肢都會偏冷。



4.壓力大、自律神經緊繃：

壓力容易使血管收縮，血液會優先供應給核心，自然四肢的溫度會下降。



5.體質因素：

有些人本身體質因為低血壓，或是女性在生理期的時候，也容易讓末梢循環較差。

（圖／醫健新聞提供）

吃對食物＝點燃身體的小火爐

想要改善手腳冰冷問題，先從「讓身體有燃料、血液能順暢流動」開始。有時候身體循環不好，可能是因為身體因為節食或是日常低熱量飲食而導致代謝下降，透過改變日常飲食習慣，就能夠改善手腳容易冰冷的體質。

1.補充能量：吃足夠熱量才能暖起來

長期節食、低熱量飲食，身體沒有獲得足夠的食物熱能，可能導致代謝下降，因此每餐建議搭配足夠蛋白質、碳水化合物、蔬菜等食物，均衡搭配餐盤才可以吃到足夠的營養，補充足夠的能量。



2.暖身營養素必備

除了吃足夠的熱量以外，這些關鍵營養素也是暖身的基礎。補充鐵質能夠讓血液有效的運送氧氣與熱量，改善氣血不足；補充維生素Ｂ群可以幫助提升能量代謝；搭配Omega-3脂肪酸補充可以保持血液流動順暢，減少手腳冰冷問題。



3.暖身食物推薦

除了關鍵營養素以外，也可以適量攝取薑、蔥、蒜、肉桂等「暖身香料」，加入日常的餐點或是飲品中，也可以幫助促進血液循環，進而點燃身體的小火爐。



飲食以外，生活習慣也很關鍵

王思穎提醒，除了吃對食物以外，日常習慣也同樣決定身體暖不暖得起來。長時間久坐會讓下肢循環變慢，因此建議每小時起身走動，讓血液循環重新流動，能夠有效改善末梢冰冷問題。除此之外睡前做暖身伸展、泡溫水或熱敷肩頸，也能夠放鬆緊繃的自律神經， 讓血流更順暢。



改善手腳冰冷並不是一件需要靠「意志力」的事，而是從日常的小細節慢慢堆疊起來。當你開始吃得足夠、補充關鍵營養、選擇溫熱食物，再搭配規律運動、放鬆身心、改善久坐與姿勢，身體循環自然會變順，末梢也就慢慢暖起來。手腳冰冷不是宿命，而是身體正在提醒自己需要更多的照顧與能量。給自己一點時間和耐心，讓代謝逐漸提升，自然原本容易冰冷的手腳，也能在日常中找回溫度。



本文由「醫健新聞」整理授權轉載。

