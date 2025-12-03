冬天不用買長袖！全台瘋喊「3月撐到12月」短袖穿整年

今日北部地區明顯降溫，白天氣溫不到20度，與前一日相比降幅達7至8度。儘管氣溫下降，但網路上卻掀起一波關於短袖衣物的討論熱潮。有網友在社群平台Threads發文表示，台灣氣候宜人，短袖幾乎成為全年戰袍，從3月開始穿，一路撐到12月都還能上場，CP值相當高。

這項討論引發廣大迴響。網友紛紛留言表示，台灣的氣候特色是「夏夏夏冬」，而非傳統的春夏秋冬四季分明。許多人坦言長袖衣物至今仍塞在衣櫃深處，甚至考慮不再購買冬季服飾。

南部地區的情況更為明顯。有屏東網友分享，短袖可以從3月穿到12月，即使在1至2月也會不定時穿到，一件冬天外套可以穿十年不用換。高雄民眾也表示，不怕冷的人短袖可以穿整年，現在睡覺還需要開冷氣。

多數網友認為，在沒有寒流的情況下，短袖配上外套就已足夠。有人表示最喜歡穿短袖外面套一件外套的搭配方式，15度以上的氣溫，短袖加一件大衣就夠暖和。毛線衣、刷毛大學T等厚重衣物的購買意願大幅降低，民眾認為一件外套就足以度過冬天。

根據中央氣象署預報員林定宜表示，今晚到周四清晨為最涼冷時段，西半部、東北部低溫約14至16度，花東地區18度，沿海及近山區平地溫度會更低。北部地區周二高溫可達27、28度，中部、花東高溫22至24度，南部仍有27度。

未來一周天氣變化方面，周四、周五受東北季風影響，水氣稍減少。周六、周日東北季風減弱，氣溫稍回升，但早晚仍較涼。基隆北海岸、大台北山區、東半部、恆春半島有局部短暫雨。下周一東北季風增強，下周二東北季風持續影響，強度仍有待觀察。

這種氣候現象不僅改變民眾的穿衣習慣，也直接影響冬季服飾的銷售。有網友直言，只有霸王級寒流才能拯救羽絨衣業績，反映出台灣冬季服飾市場面臨的挑戰。

