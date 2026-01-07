冬天不跟女友一起洗澡了 全場男性點頭 醫揭原因

一名男子表示，平時習慣和女友一起洗澡，但冬天則會分開，原因是女友洗澡水溫過高，曾被燙得受不了，他將此分享上網後，引發許多男性網友共鳴，不少人也有相同經驗，甚至形容高水溫「簡直是在燙豬皮」；健檢診所副院長盧立穎曾解釋，這與性別生理差異有關，女性對低溫敏感度較高，因此冬天偏好高水溫。

原PO近日於Threads指出，平常都會和女友一起洗澡，但冬天就會刻意分開，直呼「那個水溫高得我真的受不了」。

貼文曝光，一票男網友崩潰留言，女友洗熱水澡的水溫過高，身體表皮無法承受，更有人形容高溫的狀況根本是在燙豬皮，「冬天做過最後悔的一件事，就是和女朋友一起洗澡，冷死了還碰到極高水溫」、「真的！試過一次就說冬天都分開洗」、「第一次跟女友冬天洗澡，接到蓮蓬頭的水溫差點把皮膚燙熟」、「冬天分開洗+1！蓮蓬頭水溫根本在燙豬皮」。

健檢診所副院長盧立穎曾在臉書解釋，這與性別生理差異有關，人體的體溫恆定由腦中下視丘視前區控制，通常維持在一定範圍內，根據研究顯示，女性的體溫設定點略高於男性約0.3度，雖未達統計學顯著差異，但多項研究顯示，女性對低溫的敏感度較高，女生覺得舒服的室溫，通常比男生高大約5度，因此冬天洗澡時，女性更偏好較高的水溫，以維持舒適感。

