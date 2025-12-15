天氣轉冷後，許多人吃得多又懶得動，體重悄悄上升。減重醫師蕭捷健指出，其實只要「打開暖氣」這個1秒動作，把室溫維持在20～25°C，就能讓大腦誤以為春天來了，避免身體因寒冷而啟動囤積脂肪機制，同時還能降低中風與心血管疾病風險。

冬天不開暖氣反而更胖？醫師曝1秒動作防體重暴衝又顧心血管。（圖／報系資料照）

蕭捷健表示，當室溫過低，身體會誤判進入「冰河時期」，為了活下去而不自覺增加熱量攝取。研究顯示，室溫維持在20～25°C可降低26%的中風風險，長期高於18°C更能讓高血壓發生率下降50%。若室溫每低於18°C 1度，大腦血管年齡就可能老化2歲。

廣告 廣告

他也打趣說，許多長輩捨不得開暖氣以為在省電，實際上卻是在「養肉」。室溫低於18°C時，人體平均會多攝取約13%的熱量，加上天冷更想吃麻辣鍋、炸物等重口味食物，容易鈉攝取過高、水分滯留，血管又因寒冷收縮，讓冬天心肌梗塞、中風風險大增。

此外，寒冷環境還會影響睡眠品質，半夜起床上廁所、反覆被冷醒，導致壓力荷爾蒙皮質醇上升，進一步分解肌肉、堆積腹部脂肪。蕭捷健總結，與其為了省電費忍受低溫，不如把室溫調到約23°C，讓大腦安心、不必存脂肪，同時也能保護心血管健康。

延伸閱讀

不是補越多越好！醫揭「活性葉酸」才是身體真正需要

泡完溫泉下半身不對勁？醫：高溫恐讓精子活力降低

台印藥師合作再升級！黃金舜促續盟 林憶君率隊深化交流