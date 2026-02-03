冬天也不能忘記「抗老」！蕾莉歐、BIO UP、AHC的抗老保養提案：從修護到拉提，把膚況一次顧好
冬天也不能忘記「抗老」！蕾莉歐、BIO UP、AHC的抗老保養提案：從修護到拉提，把膚況一次顧好
一到冬天，肌膚狀態特別容易走下坡，不只乾燥緊繃，連線條與氣色都顯得疲累？關鍵其實不在保養做得多不多，而是有沒有把抗老「做對方向」！近年的抗老趨勢，早已從單純滋潤，轉向更有策略的修護、緊緻與輪廓管理，讓膚況在寒冷環境下依然維持穩定感。
蕾莉歐於開春推出的「白金膠原逆時奇蹟禮盒」，主打的是完整、循序的抗老修護思路，組合中一次收齊保濕液、日霜、晚霜與眼唇霜，從補水打底開始，延伸到日間滋潤防護與夜間深度修護，把容易在冬天失衡的膚況慢慢拉回正軌；配方中結合海藻多元植物精華與白金膠原概念，重點不在刺激感，而是讓肌膚在乾冷與溫差中維持彈性與細緻度，屬於越用越穩、適合長期抗老的類型。
如果說蕾莉歐走的是「完整修護型」，那BIO UP的抗老做法則更偏向以成分為核心的精準管理！金妍緊緻膠囊聚焦彈潤與紋理調理，成分結合專利千日菊萃取、珍稀白龍膽精華，以及膠原保養概念，除了從穩定膚況、細緻肌理到支撐彈性多面向同步著手，還貼心採用獨立膠囊設計，將每次使用的濃度與新鮮度精準控制，減少因忙碌或保存而影響效果的狀況。這種把成分與使用體驗一起顧到的設計，正是BIO UP在冬季抗老中最有辨識度的地方。
BIO UP另一款新品-奢養雙泌精華霜，則扮演「把抗老狀態穩定下來」的關鍵角色，質地相較膠囊更為柔潤，著重在鎖住滋養與延續修護效果，它以外泌體科技x乳酸菌胞外體概念，能在肌膚表層形成舒適保護感，讓保養後的潤澤與彈力不會很快流失，也讓隔天醒來的膚觸更平整、飽滿。對於想把抗老做得扎實、又不想層層堆疊太多產品的人來說，精華霜就是穩住整體膚況的重要一步。
在冬季抗老這一塊，AHC主打的是科技型的緊緻與輪廓管理，並透過代言人形象強化品牌記憶點！品牌近期宣布邀請aespa成員WINTER擔任全球品牌大使，她在最新釋出的形象照中，以俐落線條與高解析度膚況成為焦點，而畫面中主打的正是AHC的雙波抗老系列！該系列以多肽與膠原概念為核心，聚焦全臉與眼周的拉提支撐，特別針對冬天容易因乾燥與疲勞而顯得鬆垂的輪廓線條加強管理，搭配具導入感的設計，讓抗老不只停留在滋潤層面，而是把重點放在立體度與線條穩定上，也難怪在冬季抗老討論中，成為不少人想進一步強化輪廓時的關注選項。
