冬天也有虎頭蜂！田間除草遭蜂襲4人傷…他最慘「螫20多下」插管治療中

記者吳泊萱／苗栗報導

苗栗頭屋鄉發生虎頭蜂螫人意外，昨日（7日）上午9時許，一名胡姓男子在田間除草時，疑似驚動虎頭蜂群遭攻擊，胡男家屬聽到聲響來幫忙也受傷。救護人員到場時，胡男4人已遭蜂群螫傷，其中胡男被螫了20多處傷口，出現嚴重過敏反應，無法呼吸，被緊急送醫，目前仍在插管治療中。

苗栗消防局於7日上午9時33分許獲報，頭屋鄉象山村濫坑地區發生蜂螫事件，救護人員到場發現，一名61歲胡姓男子身上有20多處螫傷痕跡，且出現過敏反應，無法呼吸、意識不清，身邊還有殘餘蜂飛舞，立即將胡男拖出草叢送醫。幸好經送醫插管搶救後，胡男生命跡象穩定，目前仍在住院觀察中。

消防隊員據胡男家屬轉述，研判一家人應是遭虎頭蜂攻擊。（圖／翻攝畫面）

據胡男兒子轉述，事發當下，胡男在田裡除草，疑似驚動虎頭蜂窩遭到蜂群攻擊，胡男立刻向家人呼救，兒子聽到聲響後，與母親、伯父一起上前救援，4人都被虎頭蜂攻擊，其中胡男傷勢最為嚴重，其餘3人並未出現過敏反應。

苗栗消防局提醒，民眾於山區、田間或草叢作業時，應提高警覺，避免驚擾蜂群；若不慎遭蜂螫傷，尤其出現呼吸困難、意識改變等過敏反應時，應立即撥打119請求協助，以免延誤治療時機。

