冬天保暖不只「洋蔥式多層穿搭」！ 「玉米式」更簡約輕便

台北市 / 綜合報導

天氣一冷，衣櫃裡的厚外套，勢必就要派上用場，不過您知道怎麼穿，能保暖又不悶熱嗎？很多人可能聽過洋蔥式穿搭，多層次的穿法，適合台灣的環境，可以隨時調整穿著細節；不過在日韓、歐美國家，因為室內大多有暖氣，更適合用玉米式穿搭，強調的是內薄外厚的穿法，裡面不需太厚，兩件就足夠應對室內外的溫差！

即便在室內也要包緊緊，隨著冬天來臨氣溫驟降，一件件大衣外套紛紛出籠，但怎麼穿最保暖，幾招小技巧不能不知道。記者甘媄心說：「一件基本的針織上衣，再加上這種比較大型的厚外套，可以足夠禦寒，只需要兩件就夠，就是所謂的「玉米式」穿搭，除了本來的針織上衣之外，另外外面再套上這一件毛衣，以及我的最外層，還要再套上另外一件，短版的上衣外套來禦寒，這樣所謂的「洋蔥式」穿法，講究的，就是多層次的穿搭。」

如果用衣服，一層一層一層加上去，你會發現你會訝異，這種「疊穿」方式，適合台灣當地的環境，還有長時間待在戶外的人，至於「玉米式穿搭」，則是強調內薄外厚，選長版羽絨衣或大衣，都有擋風功效，在日韓歐美較為常見，因為室內大多會開暖氣，頻繁進出要適應溫差，這樣穿更輕薄也方便穿脫。

服飾店業者黃小姐說：「大部分客人可能都是穿鋪棉，鋪棉，比較輕的，鋪棉類型比較居多，像日本他們今年很流行，那種洋裝式的大衣類型，還滿可愛的，保暖效果其實是一樣的。」另外羽絨外套，常見的連帽毛邊，不單單只是造型，之所以有「超出臉」的設計，是為了形成一道屏障，才能把冷空氣阻隔在外，千萬別把毛邊塞進帽子，否則擋風功效可能也降低。

服飾店業者黃小姐說：「你戴上去之後，它(毛邊)可以保護你的耳朵，以及頭部的部分，又有一點小造型，不會讓你的臉，太冷的時候，會有一點凍凍的感覺。」若真的冷到皮皮剉，不管何種穿法都能搭配，圍巾毛帽手套等配件，更有造型也可以隨時穿脫，總歸一句冷冷的天，還是穿得暖和最重要。

