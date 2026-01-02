冬天其實更容易瘦身！5個「日常好習慣」讓你減重更輕鬆，還能暖和身體

天氣一冷，很多人就對減重提不起勁，只想窩在沙發、吃火鍋、喝熱奶茶，總覺得冬天就是容易囤肉。不過，冬天其實反而是適合減重的季節。身體為了對抗低溫，會提高熱量消耗，只要方法用對，就能在不挨餓、不受凍的情況下，讓身體慢慢有變化。

為什麼冬天反而容易瘦？

在相同低溫條件下，冬天身體的代謝率比夏天高，和「棕色脂肪」活躍有關，這類脂肪主要負責產熱、消耗能量。再加上冬天衣服較厚，日常活動時的消耗也會跟著增加。真正讓人變胖的關鍵，多半是因為冬天吃得多、動得少，把原本的優勢抵消掉。

廣告 廣告

5個暖身又能顧身形的日常習慣

蛋白質吃夠，比較不容易餓

蛋白質在消化過程中會消耗較多熱量，也比較有飽足感。早餐可搭配雞蛋和牛奶，午、晚餐每餐吃一掌心大小的肉類或豆腐。吃火鍋時，優先選擇瘦牛、雞胸或魚片，蛋白質攝取足夠後，比較不會一直想加點白飯。

調整進食順序：先菜、再肉、最後吃飯

先吃蔬菜墊胃，再吃肉類、蛋豆製品，最後才吃飯，有助於穩定血糖，避免一開始就吃過量。白飯換成糙米或燕麥，也能讓飽足感維持更久。

飯前喝熱湯，聚餐不容易失控

開動前先喝一碗清湯，例如蔬菜湯或菇類湯，或是一杯溫水，讓身體先暖起來，飢餓感也會跟著緩和。若是聚餐前，先吃點小黃瓜或番茄，點餐時比較不容易失手。

零食換成減糖選擇

與其完全不碰甜食，不如改成負擔較低的選擇，例如無糖優格加堅果、黑巧克力搭配水果、高蛋白布丁。宵夜可選溫牛奶或無糖豆漿。每天補充約1500～2000c.c.的溫水，避免用含糖飲料代替。

維持活動量，睡眠要夠

每天快走或跳繩30分鐘，或是久坐一小時就起來活動5分鐘，都能增加日常消耗。睡眠不足容易影響食慾，特別容易想吃高熱量食物，盡量讓自己睡滿7小時，飲食控制會相對輕鬆。

延伸閱讀

早餐吃對，半個月甩肉4公斤！45歲健康瘦身的「300大卡黃金公式」曝光​

冬天補錯比不補更傷身！中醫揭「5種體質」進補方法，補對才會變暖有精神