冬天冷颼颼！好多人一冷就累 中醫曝1物「滋潤胃陰」

生活中心／彭淇昀報導

冬天一到不少人「一冷就累」，對此，中醫師余雅雯表示， 冬天身體氣血「要收、要存精氣」，因為脾胃沒力氣把吃進來的營養留下來。而「山藥」在中醫裡的重點就是滋潤胃陰，把消化吸收顧好，讓能量存得住。

山藥因營養價值極高，被譽為神仙之食。（圖／新北市政府農業局提供）

中醫師余雅雯在臉書粉專發文表示，日前收到患者送的神器「山藥」，是冬天萬物收藏，身體氣血「要收、要存精氣」，但很多人一冷就累，是因為脾胃沒力氣把吃進來的營養留下來；而「山藥」在中醫裡的重點不是大補，而是「滋潤胃陰」，把消化吸收顧好，讓能量，脾胃氣足，氣血才養得起來，腎的底子也跟著慢慢補。

廣告 廣告

余雅雯表示，山藥經常在冬天時被她拿來煮湯、煮粥，吃的是貯存的長期耐用的體力，她把山藥切塊，準備豬肋排軟骨，跟著洋蔥、蘿蔔熬成湯，起鍋前下一片當歸提味，撒上蔥花，不管是煮湯、熬粥，這個就是最棒的湯底囉。

更多三立新聞網報導

突然很累、嗜睡！醫示警「小心中風前兆」 揭7症狀：別以為只是老了

比止痛藥更可怕！醫示警「3國民食物」成隱形殺手：恐讓腎臟發霉

今年首颱「洛鞍」將生成！最新路徑曝光 專家揭侵台機率

強力鎮壓示威！伊朗最高領袖下令「斷網大殺戮」 外媒：2天恐奪1.2萬命

