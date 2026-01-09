冬天別懶！同一雙襪子穿2天結果超驚人：細菌飆900萬隻「會飄出起司味」

記者簡浩正／綜合報導

冬天到了，天氣一冷相信有些人會覺得沒流汗，同一條牛仔褲、毛衣，甚至T恤穿不只一次。但襪子就不太適合穿不只一次。根據「theconversation」指出，我們的雙腳就像一座微觀的熱帶雨林，棲息著大量細菌與真菌——通常多達1000種不同的細菌與真菌。會利用其吸收的汗水產生帶有起司味的化合物，且腳部的真菌多樣性比人體任何其他部位都來得高。

「theconversation」指出，足部皮膚也是人體汗腺數量最多的部位之一。大多數足部細菌和真菌喜歡生活在腳趾間溫暖潮濕的環境中，以汗水和死皮細胞中的營養物質為食。這些微生物產生的代謝廢物正是導致腳、襪子和鞋子產生異味的原因。

舉例來說，人類葡萄球菌（Staphylococcal hominis）會利用其吸收的汗水產生一種酒精，散發出類似爛洋蔥的氣味。而表皮葡萄球菌（Staphylococcus epidermis ）則會產生一種帶有起司氣味的化合物。棒狀桿菌（Corynebacterium）是足部微生物群的另一種成員，它會產生一種酸，這種酸被描述為具有類似山羊的氣味。

腳部流汗越多，腳部細菌可利用的營養就越多，異味也越濃。襪子會將汗水滯留在襪子內，這為產生異味的細菌創造了更理想的生存環境。而且，這些細菌可以在織物上存活數月之久。例如，細菌可以在棉織物上存活長達90天。因此，如果你重複穿著未清洗的襪子，只會讓更多的細菌滋生繁殖。

一項針對僅穿過一次的衣物微生物含量的研究發現，與其他類型的衣物相比，襪子的微生物數量最高。每隻襪子樣本中含有800萬至900萬個細菌，而每個T恤樣本中僅含有約8.3萬個細菌。

「theconversation」也指出，每天洗腳兩次可能有助於抑制細菌生長、減少異味。足部止汗劑也能派上用場，因為它能減少出汗，進而抑制細菌繁殖。市面上也有具抗菌功能的襪子，能直接對抗腳部細菌。這類抗菌襪通常含有銀或鋅等重金屬，可殺死造成腳臭的細菌。竹纖維襪則因為透氣性佳，汗水較容易蒸發，使環境不利於產生異味的細菌生存。因此，是否能多穿一次抗菌襪，取決於它們抑制細菌與真菌、以及防止汗水累積的能力。

