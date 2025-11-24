冬天別靠喝酒保暖！營養師揭「2危險因子」：嚴重恐失溫致死

生活中心／張尚辰報導

近日，受到冷空氣及東北季風影響，天氣越來越冷，許多人會透過喝酒來暖身子。對此，營養師姚晴徽表示，喝酒不僅沒辦法保暖，還有可能讓自己暴露在危險之中，嚴重一點甚至還會危及生命。

姚晴徽曾在IG上發文分享，不知道是不是因為俄羅斯人喜歡喝伏特加，所以才讓人有了「喝酒可以保暖」的迷思出現，不過俄羅斯人酒後凍死的悲報卻時有所聞。

姚晴徽表示，失溫（Hypothermia）的定義為身體核心溫度低於攝氏35度，嚴重的話，可能還會危及生命。而「酒精」和「低溫環境」則是造成失溫的危險因子之二，因此她強調，「喝酒並不能真正的保暖啊！」

姚晴徽說，雖然以台灣的氣溫，不會這麼危險，但如果喝嗨了開始脫衣服、沒注意自己身在何處的話，也很容易不知不覺暴露在危險之中，「所以別再把喝酒當成保暖的手段囉！待在家、吃點營養、抱抱身邊的人可能會更暖」。

