冬天到宜蘭礁溪泡暖湯賞燈去 冬戀蘭陽溫泉季、礁溪溫泉燈花季活動資訊一次看！
冬天最幸福的事，就是泡在熱呼呼的湯泉裡，品嚐在地美食。2025冬戀蘭陽溫泉季即將12/5～12/14溫暖登場，另外，礁溪溫泉燈花季也在2025/11/28～2026/3/4舉行，最適合漫步礁溪街頭，觀賞踩街表演、光影盛宴、品味湯泉與風味小吃，來場冬季限定的暖心旅行，感受蘭陽最浪漫的冬日節奏。
（★小提醒：最新活動與優惠內容以官方公布為主）
♨️2025冬戀蘭陽溫泉季
一年一度最療癒的冬季盛事，一起到礁溪湯圍溝溫泉公園周邊，感受宜蘭冬天最迷人的溫泉魅力。無論是想泡湯放鬆、逛市集嚐美味、看表演拍美照，這裡都是冬天最「暖」的選擇！
活動時間：12/5～12/14
地點：礁溪湯圍溝溫泉公園周邊
踩街活動日期：12/7
集合地點：宜蘭縣礁溪鄉溫泉路、健康路口
更多資訊：2025冬戀蘭陽溫泉季網站
📌系列活動一次看：
12/5 祈水感恩禮：用最傳統、最誠心的方式迎接溫泉季
12/7 開幕踩街嘉年華：熱鬧登場，沿途精彩看不完
12/5～12/14 溫泉美食市集：逛街、泡湯、美食一次滿足
12/8～12/14 蘭陽食旅特展：看見宜蘭在地特色美食及伴手禮
12/8～12/14 歡樂小踩街：每日晚間限定，越夜越熱鬧
12/13 礁溪溫泉馬拉松：用熱情跑出冬天的溫度
♨️2025礁溪溫泉燈花季
礁溪溫泉榮獲「台灣好湯－金獎」三連霸、更奪下美國MUSE金獎與義大利Rome Design銀獎的國際級光影盛宴，即將在2025/11/28～2026/3/4登場！今年四大主題廣場將變身夢幻光影世界，準備好相機相約在冬季！
活動期間：2025/11/28～2026/3/4
亮燈時間：每日18:00～23:00
活動地點：礁溪溫泉區（溫泉廣場、迎賓廣場、地景廣場、水景廣場）
📌抽獎資訊：
活動期間：第一波抽獎2025/11/15～114/12/15 17:00止、第二波抽獎2026/1/15～2026/2/15
開獎時間：第一波開獎2025/12/20 (將透過直播抽出)
💡礁溪交通資訊
🚌大眾運輸：
從【台北】出發：搭乘首都客運（國道客運1572線），從台北市政府轉運站-礁溪站，約40分鐘。
從【台北】出發：搭乘葛瑪蘭客運（國道客運1915線），從台北轉運站-礁溪站，約60分鐘。
從【台北】出發：搭乘北迴線鐵路，從台北站下行-礁溪站，約1小時30分鐘。
從【花蓮】出發：搭乘北迴線鐵路，從花蓮站上行-礁溪站，約60分鐘。
🚙自行開車：
由台北經國道5號，經坪林雪山隧道到礁溪約51公里。
由台北新店經北宜公路（台9線）至礁溪約63公里。
由台北經東北角海岸濱海公路（台2線）至頭城後，接台9線抵達礁溪。
♨️礁溪溫泉順遊景點推薦
礁溪溫泉聞名全台，素有「美人湯」美譽，在交通部觀光署舉辦的「臺灣好湯金泉獎」評比中，連續三屆榮獲「十泉十美」金獎肯定。
📌路線A：蘭陽博物館→頭城老街→礁溪溫泉→幾米廣場與宜蘭設治紀念館參觀→羅東夜市
📌路線B：礁溪火車站→林美盤石步道→礁溪轉運站→礁溪溫泉公園→湯圍溝公園
📌路線C：湯圍溝公園→礁溪老街→林美石磐步道→金車礁溪蘭花園→礁溪夜市
資料來源：礁溪鄉公所
資料整理：Vinge
