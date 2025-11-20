冬天到宜蘭礁溪泡暖湯賞燈去 冬戀蘭陽溫泉季、礁溪溫泉燈花季活動資訊一次看！

冬天最幸福的事，就是泡在熱呼呼的湯泉裡，品嚐在地美食。2025冬戀蘭陽溫泉季即將12/5～12/14溫暖登場，另外，礁溪溫泉燈花季也在2025/11/28～2026/3/4舉行，最適合漫步礁溪街頭，觀賞踩街表演、光影盛宴、品味湯泉與風味小吃，來場冬季限定的暖心旅行，感受蘭陽最浪漫的冬日節奏。

冬天最適合泡溫泉（圖片來源：Getty Creative）

♨️2025冬戀蘭陽溫泉季

一年一度最療癒的冬季盛事，一起到礁溪湯圍溝溫泉公園周邊，感受宜蘭冬天最迷人的溫泉魅力。無論是想泡湯放鬆、逛市集嚐美味、看表演拍美照，這裡都是冬天最「暖」的選擇！

活動時間： 12/5～12/14

地點： 礁溪湯圍溝溫泉公園周邊

踩街活動日期： 12/7

集合地點： 宜蘭縣礁溪鄉溫泉路、健康路口

更多資訊：2025冬戀蘭陽溫泉季網站

📌系列活動一次看：

12/5 祈水感恩禮：用最傳統、最誠心的方式迎接溫泉季

12/7 開幕踩街嘉年華：熱鬧登場，沿途精彩看不完

12/5～12/14 溫泉美食市集：逛街、泡湯、美食一次滿足

12/8～12/14 蘭陽食旅特展：看見宜蘭在地特色美食及伴手禮

12/8～12/14 歡樂小踩街：每日晚間限定，越夜越熱鬧

12/13 礁溪溫泉馬拉松：用熱情跑出冬天的溫度

冬戀蘭陽溫泉季開幕踩街路線圖（圖片來源：宜蘭縣政府）

冬戀蘭陽溫泉季小客車疏導路線圖（圖片來源：宜蘭縣政府）

♨️2025礁溪溫泉燈花季

礁溪溫泉榮獲「台灣好湯－金獎」三連霸、更奪下美國MUSE金獎與義大利Rome Design銀獎的國際級光影盛宴，即將在2025/11/28～2026/3/4登場！今年四大主題廣場將變身夢幻光影世界，準備好相機相約在冬季！

活動期間： 2025/11/28～2026/3/4

亮燈時間： 每日18:00～23:00

活動地點：礁溪溫泉區（溫泉廣場、迎賓廣場、地景廣場、水景廣場）

📌抽獎資訊：

礁溪溫泉燈花季（圖片來源：礁溪鄉公所）

💡礁溪交通資訊

🚌大眾運輸：

從【台北】出發：搭乘首都客運（國道客運1572線），從台北市政府轉運站-礁溪站，約40分鐘。

從【台北】出發：搭乘葛瑪蘭客運（國道客運1915線），從台北轉運站-礁溪站，約60分鐘。

從【台北】出發：搭乘北迴線鐵路，從台北站下行-礁溪站，約1小時30分鐘。

從【花蓮】出發：搭乘北迴線鐵路，從花蓮站上行-礁溪站，約60分鐘。

🚙自行開車：

由台北經國道5號，經坪林雪山隧道到礁溪約51公里。

由台北新店經北宜公路（台9線）至礁溪約63公里。

由台北經東北角海岸濱海公路（台2線）至頭城後，接台9線抵達礁溪。

♨️礁溪溫泉順遊景點推薦

礁溪溫泉聞名全台，素有「美人湯」美譽，在交通部觀光署舉辦的「臺灣好湯金泉獎」評比中，連續三屆榮獲「十泉十美」金獎肯定。

📌路線A：蘭陽博物館→頭城老街→礁溪溫泉→幾米廣場與宜蘭設治紀念館參觀→羅東夜市

📌路線B：礁溪火車站→林美盤石步道→礁溪轉運站→礁溪溫泉公園→湯圍溝公園

📌路線C：湯圍溝公園→礁溪老街→林美石磐步道→金車礁溪蘭花園→礁溪夜市

湯圍溝公園（圖片來源：Getty Creative）

資料來源：礁溪鄉公所

