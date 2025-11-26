冬天到過敏、鼻塞接著來？中醫揭「陽氣收斂」是關鍵，教你6招生活法調理

冬季到，為什麼過敏、鼻塞、手腳冰冷特別嚴重？

冬季寒冷，人體陽氣收斂，血管與呼吸道黏膜都比較緊縮、乾燥。對體質較弱、過敏體質、氣虛、陽虛的人來說：

冷空氣一吹容易氣管、鼻黏膜反射性收縮

血液循環變差：手腳冰冷

身體代謝下降 ：更容易感冒、過敏

睡不好、壓力大：抵抗力再下降

所以冬季不只是天氣變冷，對免疫力差的人，是一段挑戰的季節。

中醫觀點：冬季養生＝護腎陽、固表氣、養肺系

冬屬腎，也是收藏之季。若能在這時透過日常小動作養好陽氣、把氣固在體表，就能：

改善鼻塞、鼻水

減少過敏發作

提升禦寒能力

讓手腳暖起來

增強免疫力

以下提供臨床最常用、民眾最容易做到、效果最明顯的冬季提升防護力之6個簡單生活方法。

1.每天熱敷肚臍下三指：

也就是 丹田（氣海）的位置，每天 10～15 分鐘，就能暖身又固氣，適合過敏體質、月經來會冷、手腳冰冷、胃寒、容易累的人，可以溫腎陽、固元氣、增強抵抗力。

2.起床先暖暖身，再出門：

一早人體陽氣最弱，冷空氣最容易攻擊表衛。

出門前做 2 件事就有效：

喝半杯溫開水

可用吹風機熱風吹後頸 「風池」、「大椎」、「肺俞」、「風門」等穴位30秒。如果後頸、上背這些部位保暖祛寒，就可以減少感冒或是過敏的機會。

3.每天20分鐘的快走：

不需要跑步，快走就能把陽氣帶動起來。腿部是人體最大肌肉群，能改善下肢循環、提升體溫、增強肺功能。

冬天越不動，鼻子越塞、手越冷。

4.每天喝一杯溫薑茶或紫蘇葉水：

適合非常怕冷、濕氣重的人。

薑茶功能： 溫中散寒、暖胃、提升體表保護力。

紫蘇葉水： 行氣解表，對換季過敏特別好。

（但若是火氣大、易長痘→不要喝太多）

5.睡前泡腳 10～15 分鐘：

水溫比體溫高一點即可。

泡腳能暖腎陽、減少夜尿、放鬆交感神經，讓人更好睡（睡好＝免疫力提升），冬天睡不好的人隔天就鼻塞，也會更容易感冒。

6.鼻過敏必做：每天按摩迎香穴30下

位置：鼻翼旁凹陷。

效果：

打開鼻道

減少鼻塞

改善打噴嚏

提升局部循環

冬季最怕寒與虛，冬季身體出問題，多半是：

陽氣不足（虛）：手腳冷、易感冒

寒邪入侵（寒）：鼻塞、流鼻水、肩頸僵硬

所以冬季養生不是大補，而是把身體暖起來、把氣固在體表。

只要做到上述幾個簡單習慣，就能讓冬季不再是折磨，而是身體變強的季節。

山茶花中醫診所院長 簡心潔

