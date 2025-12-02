冬天到！屏東也可以種櫛瓜了 高樹採瓜樂爆紅

高樹鄉青農姐妹劉文茵(左)、劉懿緯(右)種植櫛瓜，有金亮、綠球等品種。(記者羅欣貞攝)

〔記者羅欣貞／屏東報導〕櫛瓜近年廣受歡迎，種植環境受限氣溫，較常見於中部山區，不過，現在冬天到來，天氣開始降溫，約攝氏約25度至28左右的氣溫很舒適，屏東縣也可以開始種櫛瓜了，可一路採收到明年3月，為滿足南部消費者對櫛瓜的好奇，高樹鄉泰山村一處大武山下的農場還開放採瓜樂，預約起跑不久即秒殺，大人小孩穿梭在櫛瓜田，賞瓜、採瓜，拍照po網，開心不已。

高樹鄉青農姐妹劉文茵、劉懿緯6年多前回到父親創立的農場一起務農，農場有火鶴、洋香瓜等作物，經營得有聲有色，今年她們首度嘗試栽植櫛瓜，在農場旁的兩分半地，種了千餘棵櫛瓜，品種有常見綠色長條形的台南2號、輝青，以及較少見黃色長條形的金亮、球形的綠球與白球等5種 ，10月下旬種植，目前陸續採收中。

廣告 廣告

姐姐劉文茵表示，屏東現在的天氣適合種櫛瓜，因為比較涼、雨季也過了，可以在戶外種植，只要有一點微風吹過就會比較乾燥、比較不會生病，櫛瓜原產於墨西哥，是從南瓜變形栽種而來的，又稱「夏南瓜 」，金亮、綠球、白球全台種植面積不多，因此市場價格比較高，以金亮來說，轉色期如果生長條件不足，就不會轉到很完美的顏色，後天又因顏色鮮豔，可能會引來鼠害和鳥害，長大一點又可能有果實蠅、蜂來叮，所以栽種不易。

「會有人想要來採櫛瓜嗎？」妹妹劉懿緯說，自己平日經營社群平台，之前發文提問，結果獲得滿多人回響，直說很喜歡哪裡可以採？所以農場就開放報名採果樂，11月的梯次很快就額滿，12月還會再舉辦，滿足消費者的需求及好奇心。

「原來屏東也可以種櫛瓜！」、「不知道櫛瓜原來是這樣生長的！」參加採果樂的民眾反應熱烈，有人特地從台南來，他們戴上袖套、手套，在農場人員指導下，用剪刀剪下成熟的櫛瓜，金亮、綠球、白球櫛瓜1台斤150元、台南2號和輝青1台斤100元；櫛瓜可涼拌、乾煎、清炒、煎烤，簡單料理就很好吃。

各式各樣的櫛瓜十分可愛討喜。(記者羅欣貞攝)

農場開放採果樂，民眾開心採收櫛瓜。(記者羅欣貞攝)

綠球櫛瓜。(記者羅欣貞攝)

白球櫛瓜。(記者羅欣貞攝)

金亮櫛瓜。(記者羅欣貞攝)

冬天到了，屏縣高樹鄉青農姐妹劉文茵(左)、劉懿緯(右)開始嘗試種植櫛瓜。(記者羅欣貞攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

全國僅4縣市沒進貨！全聯台灣鯛魚排檢出禁藥 1.3萬片已賣出

禁日旅遊半個月！日本旅遊業1反應中國傻了

LTN投票箱》週休三日提議再起 請問你怎麼看？

台灣鯛魚排含動物用藥 高市售出逾4000包公告下架、退貨

