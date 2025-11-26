冬天去日本玩「別穿發熱衣」 她曾住東京7年 曝標準穿搭

日本冬季氣溫偏低，一名女子表示，已安排明年1月到東京旅遊，擔心在戶外會太冷，進到室內又有暖氣，讓她煩惱該如何穿衣服，疑問PO上網後，釣出曾在東京住7年的女星歐陽靖留言，她說東京室內暖氣超強，「千萬不要穿發熱衣」，否則一進室內就會熱到冒汗，甚至有可能因此中暑，在日本最實用的搭配是薄長袖＋可隨時穿脫的背心＋保暖度佳的厚羽絨外套，能輕鬆應付東京室內外溫差。

原PO近日於Threads發文指出，預計明年1月飛東京旅行，但怕冷又擔心日本室內暖氣太強，既不想在戶外冷到發抖，也害怕進到室內後會瞬間被熱氣包圍而頭暈。

原PO表示，朋友建議洋蔥式穿搭，以及穿一件厚大衣，但兩派說法差異大，讓她不知道該採用哪一種方式，詢問究竟該如何穿搭？

貼文吸引旅日族群和曾在日本長住的人分享經驗談，還釣出曾住在東京7年的女星歐陽靖留言，她表示不管再怎麼怕冷，真的不要亂穿發熱衣，因東京的電車、百貨、餐廳、咖啡廳暖氣都超強，一旦穿了發熱衣又外加毛衣、外套，進入室內後極容易熱到冒汗，甚至輕微中暑。

歐陽靖建議，薄長袖加方便穿脫的背心，再外加一件保暖效果佳的厚羽絨外套，進出室內外就不怕溫差，她強調，東京冬天乾燥程度遠超過台灣，喉嚨、嘴唇、手部都容易乾裂，口罩、護唇膏與護手霜比穿多厚更重要。

其他網友則推玉米式穿搭，一件輕薄內搭，加上防風、防水的長版外套即可，比洋蔥式更輕便，對於需要頻繁搭車、逛商場的人非常好用，也適合活動力大的孩童；但如果行程都在戶外活動，如滑雪、跨年或是整天在迪士尼排隊，仍建議採用洋蔥式穿法較穩妥。

