冬天去日本穿發熱衣＋羽絨外套超雷 內搭改這材質更舒適
日本冬季天氣寒冷，民眾前往旅遊都會穿上保暖衣物，定居台灣的日籍作家「日本人的歐吉桑」表示，台灣人天冷時喜歡穿發熱衣、厚重衣物，外面再加羽絨外套，不過這種穿搭在日本未必適合，因為當地室內都有暖氣，即使脫掉外套仍會熱到流汗，一出戶外更容易著涼；他建議內層改穿美麗諾材質的衣服，具備吸濕排汗及控溫效果。
日本人的歐吉桑昨（10日）在臉書粉專發文表示，很多人喜歡冬天去日本旅遊，並穿上發熱衣和羽絨外套禦寒，不過他認為日本不適合這種穿搭，「在台灣很多人移動以摩托車為主，因此會在羽絨外套裡穿厚衣服，但這習慣不一定適合冬天日本旅遊。」
他解釋，日本在冬季時，室內都會開暖氣，民眾若穿了發熱衣、厚衣服，就算脫掉羽絨外套，在室內還是會熱到流汗；若發熱衣不排汗，一段時間後就會開始感覺冷，冷熱交替更容易感到不適。
日本人的歐吉桑表示，台灣人去日本旅遊，長時間在室內、戶外移動，且手上拿著很多行李，容易消耗體力，也會流汗，使感冒機率增加；他建議內層衣物選擇美麗諾材質，不但能吸濕、排汗，還可以控溫。
貼文引發討論，一票苦主紛紛留言，「日本的暖氣真的很熱，每次去都噴鼻血」、「百貨公司、書店的暖氣，我真的受不了」、「差點在日本百貨公司熱死」；還有人直言「基本上我冬天都不敢去日本」。
更多中時新聞網報導
鄭伊健動作戲到位 點名導演是安全關鍵
彭啓明：地方要有垃圾自主處理設備
經典賽》3年大賽歷練 中華隊別怕美媒唱衰
其他人也在看
高市大勝是「東亞權力結構」的重組 學者：台灣更高風險、更多責任
高市早苗率自民黨單獨取得316席、跨越三分之二修憲門檻的壓倒性勝利，不僅改寫日本戰後政治結構，也象徵日本社會正式授權政府告別長期以來的「戰略模糊」。彰師大副教授李其澤認為，這是轉向以制度清晰與安全優先為核心的國家定位。這場選舉的意義，遠超席次本身，它標誌「東亞權力分布進入再平衡」階段，也意味台灣所處的安全與經濟環境，將隨之產生多項變化。
日本米品牌龍之瞳限 量登台
具有「日本食米鑑定士」的臺灣人林定三表示，來自日本岐阜縣飛驒地區的高品質稻米品牌「龍之瞳」，昨（十）日正式限量登台販售，引起食米市場關注。林定三表示，之所以以「龍之瞳」為品牌名稱，是其核心稻作品種為「生命1號」，以顆粒碩大、品質嚴選著稱。林定三說，「生命1號」係由日本今井隆先生於2000年，在岐阜縣下呂市的越光米稻田中發現的自然變異株，經培育後正式命名。該品種以獨特的栽培並不使用化學肥料、而在飛驒地區海拔高、晝夜溫差大、因此稻米的顆粒比其他地區種植的稻米顆粒大一些、成為「龍之瞳」品牌的基礎。「龍之瞳」稻米以特大粒米為主要特色，米粒大小約為一般越光米1.5倍，千粒重達30公克以上，並僅限符合日本一等米標準的稻米方可使用。透過嚴格栽培與選別制度，成功建立高端稻米品牌形象。在口 ...
台灣人到日本泡溫泉「帶1物」！一票網勸大義滅親：讓他進警局
不少台灣人到日本旅遊，都會體驗當地的裸湯文化，不過卻有網友直擊，竟有台灣人在浴場內拿出手機，讓他怒轟「這不是基本常識嗎」，貼文曝光掀起網友熱議，直言「讓他進一次警局就會知道了」。
日本停產5年零食台灣還買得到！ 日本網友激動喊：好想立刻去台灣
[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導不少民眾出國玩時，都會帶著當地伴手禮回國。近日，一名日本背包客網紅在X上分享，他來台灣旅行時，在便利商店發現一款...
澳洲央行副行長示警通膨過高，無法允許長時間持續
【財訊快報／劉敏夫】外電報導指出，澳洲央行副行長Andrew Hauser提出警告稱，通膨率仍然「過高」，對利率決策委員會來說仍然是一個重大挑戰，委員會不能允許這種情況持續太久。Hauser週三在雪梨的一次對話中表示，部分價格走強反映出經濟中需求回升相對供應吃緊的潛在壓力日益增大。如果情況屬實，那麼通膨高漲的風險可能會持續，不能讓這種情況發生。澳洲央行成為全球首個今年升息的主要央行，而且上週公佈的最新預期暗示未來幾個月至少還會升息一次。央行目前預計，今年整體通膨率和核心通膨率都將超過其2-3%的目標上限。Hauser表示，澳洲通膨加劇的部分原因是央行為了實現經濟軟著陸，在後疫情時代沒有將利率提升至過高水準。其結果是，澳洲經濟比一些其他經濟體更接近平衡狀態，任何像去年底那樣的經濟活動激增都有可能推高物價。Hauser表示，我們必須尊重經濟的運行速度極限。因為一旦央行試圖讓經濟運行得「過快」，通膨就會加劇，而這是損害生產率成長的首要問題。澳洲央行下次會議將於3月中旬左右舉行，在此之前，決策者將會看到1月的就業和通膨報告，以及第四季國內生產毛額，可能表明經濟在2025年底時保持強勁成長。金融
日本必吃美食？觀光客最想吃日本美食大調查
根據日本觀光廳所做的「訪日外国人消費動向調査」調查結果，發現海外遊客到日本想做的事第一名幾乎都是「品嚐日本的食物」，畢竟許多人即使沒去過日本，也都曾見聞過日本的食物資訊，讓日本的美食成為吸引觀光客到日本旅遊的一大誘因。 那麼究竟海外遊客到日本之後，實際上都想吃些什麼呢？這次LIVE JAPAN訪問了6位來自不同國家的人，問問他們在到日本之前最想吃的東西？以及實際吃過的感想，在這之中除了定番必吃的日本料理之外，竟然也出現讓人頗為意外的答案唷，就讓我們一起來看看吧！ ※本文純屬受訪者個人意見
「當公共藝術拒絕被簡化」 2026 花蓮太平洋燈會創作團隊回應「是把藝術放回生活」
公共藝術一旦進入城市，就不再只是造型與美感的問題。它會被使用、被穿越、被停留，也會被評論、被誤解、被快速定型。然而，當討論仍停留在「像不像」、「好不好看」、「看不看得懂」時，我們或許該先釐清一件事，這一次，創作團隊是在提出一種「具有功能性的公共藝術」。
梁朝偉機場眼神死 劉嘉玲一旁「吃瓜」笑翻全網
影帝梁朝偉與劉嘉玲的互動模式常被網友調侃是「當社恐I人遇上社牛E人」，「社交悍匪」劉嘉玲可能常常需要出面「拯救」老公於尷尬中。日前2人前往日本北海道渡假，在機場被網友野生捕獲，當時梁朝偉一臉「懵懂無助」望向前方，劉嘉玲卻一副「看好戲」的逗趣模樣，笑翻網友。
明變天「半個台灣炸雨彈」！除夕又2波東北季風接力 春節天氣曝光
今（10）日清晨受輻射冷卻影響，各地氣溫仍偏低。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，明日鋒面通過後，底層東北季風將增強，但水氣不多，降雨主要集中在迎風面地區。另外，春節期間，除夕至初二將有兩波東北季風增強接力，北部、東半部降雨機率提高。
明起變天！半個台灣雨彈猛炸 過年天氣一次看懂
明起變天！半個台灣雨彈猛炸 過年天氣一次看懂
蔡瑞雪「橘髮雪乳照」瘋傳！網驚喊認不出 昔日北一女神變化惹議
（記者張芸瑄／綜合報導）曾以「北一女神」爆紅的女星蔡瑞雪，因清新校花形象深植人心，近年也積極在社群分享生活。她 […]
經典賽》日本隊被看衰？美媒點出「2大硬傷」：戰力降了一級
2026年世界棒球經典賽（WBC）戰況激烈，尋求連霸的日本隊雖然召集了大谷翔平、山本由伸等9位旅美巨星，組建史上最豪華陣容，但美媒顯然不買帳！大聯盟知名記者莫洛西（Jon Morosi）近日公開唱衰日本隊，直言這支日本隊的投手戰力已大打折扣，美國隊才是真正的衛冕熱門。
阿嬤煮菜沒放鹽「檢查卻全紅字」！營養師一看菜單秒懂 大家都被騙了
前幾天在診所衛教室，一位阿姨拿著她的飲食紀錄給營養師看。她很委屈地說：「我煮菜都沒放鹽巴了，為什麼抽血報告數值還是不好？」吃對營養所｜建銘營養師仔細一看，雖然沒放鹽，但為了讓孫子愛吃，她的滷肉加了大量醬油膏，炒菜最後都習慣淋一圈蠔油提鮮。這就是典型的味覺陷阱！ 味覺大騙局：不鹹、不辣、不刺喉 鈉反而更高 我們常以為「鹹＝高鈉」，但其實很多「不鹹、卻很鮮甜」的調味料，鈉含量比鹽巴還可怕。 ▲紅燈區（盡量少用）第一名是「味精」，含鈉量是白醋的1700倍！再來是大家最愛的「蠔油」跟「豆瓣醬」，因為它們加了糖、勾了芡，濃郁的口感會讓你忘記它其實超鹹，一不小心就加過量。 ▲黃燈區（控制用量）蕃茄醬、甜辣醬。這些通常也是「高糖＋高鈉」的組合，沾一點點就好，不要淋滿。 ▲綠燈區（放心使用）多利用白醋、烏醋（鈉含量相對低很多），還有台灣在地好買的蔥、薑、蒜、九層塔、香菜、檸檬。當香氣足夠，大腦就會覺得滿足，不需要那麼多鹹味。 不用戒蠔油 但這個小動作能救你的血管 吃對營養所｜建銘營養師強調，改變飲食習慣很難，所以不會叫你馬上丟掉蠔油。但從今天開始試試看：「把湯匙換小一點」，或是「改用沾的，不要用淋的」
12歲男童發燒再回診「以為是流感」 醫一拉褲管驚：快衝急診
感冒會出現鼻塞、咳嗽、喉嚨痛、發燒等症狀，家長也要留意小孩是否有其他病因。小兒科醫師羅士軒分享，日前有一名男童有感冒症狀，突然發燒再回診，母親提到小孩喊腳痛，他拉起褲管一看，驚見小腿紅腫壓痛，直接叫家長「立刻衝急診」。
高金素梅政治生命倒數？她驚爆集體潰敗序曲：剉著等
針對無黨籍立委高金素梅涉貪案，作家趙曉慧說，高金與國民黨以為可以鬆口氣好過年，這是大錯特錯了，接下來將「挫著等」；她也說，高金在寒風中等待的下一次傳喚，這不只是政治生命的倒數計時，更是舔共叛國者在2026戰場上集體潰敗的序曲。
經典賽》台灣隊王牌徐若熙日職首秀遭震撼教育 日媒：苦澀的結果
經典賽台灣隊王牌候選徐若熙加盟軟銀後，今天首度實戰投打練習，日本媒體《西日本體育》報導，徐若熙面對8名打者被敲4支安打，是個「ほろ苦い（有點苦澀）」的結果。徐若熙首打席解決開路先鋒柳町達，隨後被經典賽日本隊國手牧原大成、近藤健介連續安打，雖然讓谷川原健太敲出左外野飛球出局，但又被正木智也敲二壘安打，
「北一女神」蔡瑞雪變了樣！10連發近照曝光 網驚：差點認不出
女星蔡瑞雪曾就讀北一女中，從學生時期就擁有「北一女神」稱號。近日她在IG分享多張辣照，顯示外型「變了樣」，讓網友看了驚呼連連。
威力彩頭獎上看13.5億！命理師點名「天福星」加持4生肖
（生活中心／綜合報導）威力彩頭獎連續30期槓龜，下一期開獎頭獎累積金額預估上看13.5億元，若一注獨得，將成為 […]
雙胞胎被殺害時還含著糖果 田秋堇落淚：很自責…我到的時候可能還活著
電影《世紀血案》翻拍台灣慘痛的歷史事件「林宅血案」，但未獲得前立委林義雄及家屬同意，引起爭議，也讓不少人開始關心這起令人心碎的事件。監察委員田秋堇是當時林義雄的秘書，也是第一個踏進林宅血案現場，將重傷的林家長女林奐均送到醫院的人。她接受《話時代人物》節目主持人鄭弘儀專訪，還原當時情況，數度哽咽落淚，更難過說雙胞胎林亮均、林亭均是流血致死，她常常想，「她們搞不好想叫我，我竟然不知道…我非常自責」。
又要變天！明冷氣團強襲北台 除夕鋒面恐再報到
（記者許皓庭／綜合報導）今（10）日清晨受強烈輻射冷卻影響，花蓮鳳林出現攝氏 7.5 度全台最低溫。中央氣象署 […]