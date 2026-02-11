冬天去日本穿發熱衣＋羽絨外套超雷 內搭改這材質更舒適

日本冬季天氣寒冷，民眾前往旅遊都會穿上保暖衣物，定居台灣的日籍作家「日本人的歐吉桑」表示，台灣人天冷時喜歡穿發熱衣、厚重衣物，外面再加羽絨外套，不過這種穿搭在日本未必適合，因為當地室內都有暖氣，即使脫掉外套仍會熱到流汗，一出戶外更容易著涼；他建議內層改穿美麗諾材質的衣服，具備吸濕排汗及控溫效果。

日本人的歐吉桑昨（10日）在臉書粉專發文表示，很多人喜歡冬天去日本旅遊，並穿上發熱衣和羽絨外套禦寒，不過他認為日本不適合這種穿搭，「在台灣很多人移動以摩托車為主，因此會在羽絨外套裡穿厚衣服，但這習慣不一定適合冬天日本旅遊。」

他解釋，日本在冬季時，室內都會開暖氣，民眾若穿了發熱衣、厚衣服，就算脫掉羽絨外套，在室內還是會熱到流汗；若發熱衣不排汗，一段時間後就會開始感覺冷，冷熱交替更容易感到不適。

日本人的歐吉桑表示，台灣人去日本旅遊，長時間在室內、戶外移動，且手上拿著很多行李，容易消耗體力，也會流汗，使感冒機率增加；他建議內層衣物選擇美麗諾材質，不但能吸濕、排汗，還可以控溫。

貼文引發討論，一票苦主紛紛留言，「日本的暖氣真的很熱，每次去都噴鼻血」、「百貨公司、書店的暖氣，我真的受不了」、「差點在日本百貨公司熱死」；還有人直言「基本上我冬天都不敢去日本」。

