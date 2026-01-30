冬天反而最容易瘦？醫師教3招不發胖，燃脂更快

冬天先喝湯再吃蔬菜、澱粉，能減少熱量攝取，適度在冷天時外出走動，能加速燃脂。（Gemini生成示意圖）

每到冬天，衣服穿得厚、活動量變少，熱奶茶、火鍋、燉湯一個接一個，結果還沒過年，體重就先多了幾公斤。家醫科醫師陳欣湄指出，從生理角度來看，冬天其實反而是「最容易瘦」的季節，只是多數人都做錯了。

為什麼冬天大家反而容易胖？

陳欣湄醫師解釋，冬天發胖，問題通常不在「代謝變差」，而是在以下生活行為。

1.天氣冷會讓人特別想吃熱的、濃的、澱粉類食物，這其實是身體想快速補充能量來保暖，但一不小心就熱量超標。

2.日照時間變短，影響血清素與褪黑激素分泌，下午、晚上特別容易嘴饞，甚至吃宵夜。

3.活動量下降、聚餐變多，消耗變少、攝取變多，體重自然往上走。

為什麼醫師反而說「冬天容易瘦」？

陳醫師提到關鍵就在於「冷刺激」。當環境溫度下降時，人體為了維持約37度的體溫，會啟動一種叫做「冷誘發產熱」的機制。也就是說，即使你什麼都沒做，身體也會默默多消耗熱量來保暖。

此外，寒冷還會活化一種叫做「棕色脂肪」的脂肪組織。棕色脂肪不像白色脂肪只是儲存熱量，它的功能是直接把能量拿來產熱燃燒。研究發現，棕色脂肪活性高的人，體脂率與BMI通常也比較低。

冬天不胖反瘦的3個關鍵做法：

1.不要整天躲在暖氣房

天氣冷時，適度外出走動、感受涼意，有助啟動產熱機制與棕色脂肪，不需要冷到發抖，只要不過度保暖即可。

2.顧好進食順序

食慾大開時，不妨先喝溫水或清湯，再吃蛋白質與蔬菜，最後才吃澱粉，能降低暴食風險，也比較不容易血糖大起伏。

3.維持日照與作息穩定

白天多接觸自然光，有助穩定食慾調節荷爾蒙；晚上避免太晚進食，減少因作息延後而吃進多餘熱量。



