冬天吃冰真過癮！燥熱體質「舔一口」增強抵抗力 北台急凍12度

東北季風增強使台灣天氣轉涼，北台灣越晚溫度越低，週三、週四清晨苗栗以北平地將降至12度左右。儘管氣溫驟降，許多人仍熱衷於享用冰品。股神巴菲特最愛的美式冰淇淋品牌已在台北101開設台灣首店，而美式連鎖餐廳的奶昔也將於11月19日睽違9年後回歸。中醫師陳潮宗表示，燥熱體質的人冬天適量食用冰品有助於降低體內溫度，甚至能增強抵抗力。

DQ冰淇淋回歸。（圖／業者提供）

隨著東北季風增強，台灣天氣明顯轉涼。氣象專家吳德榮指出，北台灣溫度將隨時間下降，週三、週四清晨苗栗以北地區平地最低氣溫將降至12度左右，台北氣象站則約16度。中央氣象局前局長鄭明典在社群媒體分享「那個不下雨的洞」現象，解釋因大屯山系的屏障作用，使雨水落在迎風面，而山背後區域則較少降雨，特別是東北季風期間，石牌到士林一帶最不容易下雨。有網友推測輝達選擇此地設點可能也考量了這項氣候特性。

即使天氣寒冷，冰品市場依然熱絡。股神巴菲特鍾愛的美式冰淇淋品牌重返台灣市場，在台北101開設首店，開幕當天即吸引眾多民眾前往品嘗。該品牌特色包括可疊十球的甜筒，以及含40%完美空氣比例製成的「倒杯不灑」暴風雪系列產品，還有台灣限定的2.5吋個人冰淇淋蛋糕。有消費者表示：「冬天偶爾吃一下冰淇淋也蠻爽的。」

另一方面，許多人期待已久的連鎖速食餐廳奶昔將於11月19日在12間指定餐廳試賣，結束9年的缺席。同時，連鎖飲料店也與美式高價冰淇淋品牌聯名，推出草莓冰淇淋奶茶等創新產品。

關於冬天是否適合食用冰品，中醫師陳潮宗解釋，這取決於個人體質。他表示，燥熱型體質的人，例如容易長痘痘、臉部出油的人，冬天吃冰通常不會有問題。冬季穿著厚重衣物，待在門窗緊閉的乾燥環境，或食用辛辣、高熱量、高油脂食物，都容易導致上火。適當攝取冰涼食品能強化腸胃功能及消化系統黏膜功能，幫助身體內部降溫，激勵免疫系統，增強抵抗力。不過，手腳容易冰冷或氣管不佳的人群，仍建議少吃冰品為宜。