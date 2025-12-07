冬天吃鍋小心「熱量陷阱」！火鍋料2、3顆就破百卡 營養師：這樣吃更健康

營養師高敏敏近日在臉書粉絲專頁提醒，許多火鍋料其實藏著「熱量陷阱」。（翻攝自pexels）

冬季火鍋熱潮來臨，在吃火鍋圍爐的時候當然少不了各式火鍋料，營養師高敏敏近日在臉書粉絲專頁提醒，許多火鍋料其實藏著高熱量與高鈉陷阱，稍不注意便可能造成熱量攝取過量，增加身體負擔。

你最愛的火鍋料 熱量有多高？

高敏敏指出，火鍋料平均2至3顆就可能突破百卡，其中以油條（27g、148kcal）、花枝漿（65g、161kcal）與炸豆皮（20g、95kcal）熱量並列前三；常見的百頁豆腐、米血糕、龍蝦沙拉丸等，熱量也都不容忽視。她提醒，許多加工製作的火鍋料含有高鈉、飽和脂肪或添加物，可能增加腎臟負擔，提高心血管疾病風險，也因澱粉比例高、營養密度低，容易越吃越多卻不易有飽足感。

除了熱量問題，加工火鍋料因含色素、防腐劑等添加物，也可能使敏感族群出現腸胃不適或皮膚搔癢等反應。

想吃得健康 哪些火鍋料能替換？

高敏敏建議，民眾若想吃得更安心，可用「少加工、多原型」的方式替換食材，例如以新鮮豆皮取代炸豆皮、以真正蟹肉取代蟹味棒；米血糕則適當與主食（如飯、麵）替換，避免澱粉重複攝取造成熱量累積；蛋餃可改為直接加入新鮮雞蛋，減少加工餡料與油脂，營養密度更高。另外，若選擇以清湯烹煮，也能減少油脂溶入湯底，使整體負擔更低。

她提醒，適當選擇食材、掌握份量，才能在享受火鍋的同時避免熱量攝取過多，吃得美味又健康。

