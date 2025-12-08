冬天吃鍋必備美食神卡 麻辣鍋壽喜燒全打9折

今(2025)年入冬最強冷氣團即將來襲，「吃火鍋」暖身又能暖心。12月份壽星使用國泰世華CUBE卡，於指定餐廳消費能拿10%小樹點。在EZTABLE上預訂餐廳，刷土銀icash2.0鈦金卡滿額現折10%。持玉山Unicard、聯邦賴點卡、滙豐Live+現金回饋卡在指定餐廳給3.88%~6.3%回饋，張張都是「美食神卡」。

天氣變冷，總想來鍋熱呼呼的火鍋禦寒，使用信用卡結帳即享9折優待。像是國泰世華CUBE卡12月壽星的卡友設定「慶生月」權益，前往詹記麻辣鍋、無老鍋、鼎王麻辣鍋、二本松涮涮屋、橘山壽喜燒、UNCLE SHAWN 燒肉餐酒館……等餐廳用餐，或事先在紅葉蛋糕網站預訂蛋糕均贈10%小樹點，等同9折價。完成「慶生月踩點集章」任務，還能額外再拿200點。

土地銀行icash2.0聯名鈦金卡卡友透過EZTABLE平台訂餐，即日起至明(2026)年3月底單筆滿2,000元以上，也有現折10%的福利，同樣等同打9折。同時，12月底前刷卡交易均送1%無上限，設定電子帳單並綁定土銀數位存款帳戶扣繳卡費，額外再給0.5%刷卡金。

聯邦賴點卡主打LINE Pay消費優惠，國內刷卡交易領1.3% LINE POINTS，12月底前綁定LINE Pay，在指定通路以LINE Pay掃碼付款，都能獲得額外5%加碼。指定餐廳包含王品集團、三商集團、輕井澤集團、漢來美食集團、海底撈、春水堂、築間……等，加總最高回饋率衝上6.3%。

玉山Unicard國內消費可獲1% e point，選擇「UP選」權益後，在百大指定通路交易再賺3.5% e point，其中餐飲通路有饗賓餐飲、瓦城、乾杯、漢來美食、鼎王餐飲、爭鮮餐飲……等，合計最高入手4.5%好康。滙豐Live+現金回饋卡國內指定餐廳交易贈3.88%刷卡金，綁定王品集團「瘋Pay」支付後，在王品旗下通路用餐最高加碼至15%現金回饋。

