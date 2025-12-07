冬天吃鍋藏熱量陷阱！百頁豆腐、豬血糕上榜 還含4種健康危機

冬季到來，火鍋成為民眾聚餐首選美食。（示意圖／Pexels）

隨著冬季氣溫驟降，火鍋成為民眾圍爐聚餐的首選美食。然而，營養師高敏敏近日提醒，雖然火鍋令人暖心暖胃，但其中常見的火鍋料其實潛藏不少熱量與健康風險，呼籲民眾在享受美味的同時，也應注意食材選擇與攝取方式。

高敏敏指出，火鍋少不了各式各樣的配料，如油條、貢丸、米血糕、甜不辣、魚丸等，不僅為火鍋增添風味，也深受民眾喜愛。不過，這些火鍋料多屬加工食品，熱量不容小覷。她列舉火鍋常見配料的熱量數據，包括油條（27克）含148大卡、炸豆皮（20克）95大卡、百頁豆腐（40克）91大卡、花枝漿（65克）更高達161大卡。平均僅2至3顆火鍋料，熱量就可能超過100大卡。

她進一步指出，這些加工火鍋料除熱量高外，還有多項健康隱憂。例如高鈉成分容易增加腎臟負擔並造成水腫，部分為追求口感可能含飽和脂肪或氫化油，長期攝取恐提高心血管疾病風險。此外，許多魚漿製品澱粉比例偏高、營養密度低，食用過量容易導致肥胖；而添加物如色素、防腐劑等，也可能對腸胃或皮膚敏感族群造成刺激。

為讓民眾能在寒冬中吃得健康又無負擔，高敏敏也提出幾項替代建議：將炸豆皮改為新鮮豆皮可減少油脂，蟹味棒換成真蟹肉能補充高品質蛋白質，米血糕建議與飯麵替換以避免重複澱粉攝取，蛋餃可用原型雞蛋取代，更加天然單純。烹煮方式方面，則推薦以清湯為底，減少油脂溶出，使整體熱量負擔更低。

她強調，吃火鍋不必害怕發胖，關鍵在於「少加工、多原型」，選擇天然食材與簡單湯底，不僅口感清爽、熱量可控，也讓這份冬季暖意吃得更安心。

