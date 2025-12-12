冬天吃鍋謹記「5不1沒有」 他裝住宅警報器成救命關鍵

冷冷的天氣享用火鍋，可說是一大享受，但台電公司提醒，民眾使用「會產生熱能的家電」，如電鍋、電暖器等高功率用品時，應注意2大用電安全關鍵，以免釀災。

台電最近在臉書發文，冬天使用會產生熱能的家電用品，像是電鍋、電磁爐、電熱水瓶、烤箱、氣炸鍋、電暖器、吹風機、微波爐、快煮壺、熨斗等，這些都是高功率的家電，光是吹風機的消耗功率（W）就有1400W，電磁爐開最大火的狀態也約1400W，電鍋則約700W。

據台電先前分享，市面常見的延長線插座額定電流15A、額定功率1650W，若民眾同時以延長線使用電磁爐並開到最大火，又用電鍋，總功率高達2100W，導致延長線用電超過負荷，可能導致電線過熱跳電，甚至引發火災。因此，民眾應避免以延長線使用高功率家電，也應使用有專用迴路的插座，獨立供電就可避免常見電氣火災。

屋主裝設的住宅用火災警報器及時響警鈴，避免憾事發生。（圖／翻攝自Facebook@臺北市政府消防局）

此外，台北市消防局近日也分享1起電器事故，萬華區西昌街1處住宅冒灰煙且有警報聲響，消防員到場查看，確認是冷氣機冒煙起火所致，幸好屋主有安裝「住宅用火災警報器」及時告警，才免於災害擴大。

消防局提醒，預防電器火災需謹記5不1沒有：

5不：用電不超過負載、電線不綑綁折損、插頭不潮濕污損、電源插座不用不插、電器旁不放物品

1沒有：沒有安全標章的電器，不要使用

消防局提醒民眾使用電器要注意「5不1沒有」。（圖／翻攝自Facebook@臺北市政府消防局）

家電產品在長期使用後，有可能因為絕緣物破損、劣化而短路起火。消防署也呼籲，定期檢查電源線是否有破損或發熱情形是有必要的，在使用中聞到塑膠燃燒臭味或異味，應立即停止使用，請專業人員檢修或予以淘汰，若家電產品已不常使用，不用時則應拔掉插頭。

