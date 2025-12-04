冬天吃鍋體重狂飆？營養師揭：麻油麵線一盤就450大卡

寒冬來臨，各式進補料理成為餐桌上的熱門選擇，然而過度享用可能導致體重失控。營養師珊珊指出，冬季進補無須完全避免，只要了解高熱量陷阱並掌握關鍵技巧，即可兼顧暖身與身材管理。

寒冬來臨，各式進補料理成為餐桌上的熱門選擇，然而過度享用可能導致體重失控。（圖／Photo AC）

珊珊營養師在社群平台分享，冬季進補常見的高熱量雷區包括麻油麵線、高鈉湯底、過量油脂及各式加工品。她特別提醒，由碳水化合物與脂肪組成的麻油麵線，單盤熱量可高達450大卡；而薑母鴨、藥膳鍋及羊肉爐等傳統進補鍋物，湯底鈉含量往往超標；此外，料理中常見的麻油與高脂肪肉類爆香手法，也會大幅提升整體油脂含量。

針對這些隱藏的熱量陷阱，珊珊營養師提出四項聰明進補的策略。首先，建議以原型食物為主，避免選擇火鍋料等加工品；其次，可增加葉菜、菇類及木耳等蔬菜比例，不僅能提升飽足感，還能穩定餐後血糖；第三，應注意料理中的酒精含量，因酒類會提高整體熱量，宜少量添加；最後，高鈉高油脂的湯底應淺嚐即可，避免大量飲用導致熱量攝取過多。

在醬料選擇方面，珊珊營養師建議以蔥花、蒜末、辣椒等天然辛香料搭配少量醬油及醋為主。（示意圖／Pixabay）

在醬料選擇方面，珊珊營養師建議以蔥花、蒜末、辣椒等天然辛香料搭配少量醬油及醋為主，避開沙茶醬、花生粉與各式油類調味，既能保持風味又能減少不必要的熱量攝取。她同時強調整日飲食均衡的重要性，若晚餐享用較為豐盛的進補料理，建議當天早餐及午餐應適度清淡，避免三餐皆為重口味。

「用對方法好好享受食物帶來的溫度與幸福感，不用和體態控制站在對立面。」珊珊營養師如此總結，並鼓勵民眾在下次與朋友聚餐時，分享這些實用技巧，共同成為懂得均衡飲食的進補專家。

