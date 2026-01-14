冬天吐血黑便患者增！醫點名「麻辣鍋配止痛藥」風險翻倍

每當寒流來襲，急診與消化內科的上消化道出血患者就會明顯增加。胸腔重症醫師黃軒指出，許多患者前一天狀況良好，隔天卻因出血送醫，且往往是無痛出血。

黃軒引述香港地區2009至2018年住院資料分析顯示，氣溫每降低1度，消化道出血發生率顯著上升，冬季整體風險增加約15%至30%。台灣研究也證實，平均氣溫每下降5度，食道靜脈曲張出血風險上升約14%。他解釋，天氣變冷時身體會優先將血液送往心臟與大腦，胃與十二指腸的微血管血流下降，導致胃黏膜修復能力變差，原本的小潰瘍容易破裂出血。

黃軒表示，冬天是藥物性消化道出血的高峰季。民眾因關節痛、感冒頭痛而服用非類固醇消炎止痛藥，這些藥物會直接破壞胃黏膜保護層，尤其空腹服用、長期服用，或是長者合併腎臟病與抗凝血藥物使用者風險更高。

此外，冬季聚會增加導致酒精攝取上升，酒精會破壞黏膜並擴張表層血管，一旦潰瘍存在，出血來得又快又猛。對肝硬化族群而言，食道靜脈曲張出血在冬天的死亡率最高。

黃軒列出冬天必須忌口的飲食清單，包括酒精特別是烈酒與空腹飲酒、麻辣鍋、醃漬重鹹發酵食品、加工肉品如香腸培根火腿，以及空腹濃咖啡濃茶。他強調，最危險的是食物與藥物一起踩雷，例如酒精加止痛藥、麻辣鍋加非類固醇消炎止痛藥、空腹加感冒藥，這些不是加法而是乘法風險。

黃軒提醒，曾有胃潰瘍或十二指腸潰瘍、長期服用止痛藥阿斯匹靈或抗凝血藥、肝硬化慢性肝病患者、65歲以上長者，以及曾出現黑便或不明貧血者，冬天飲食一定要收斂。他建議，止痛藥不要自己亂加量、空腹不吃非類固醇消炎止痛藥、有潰瘍病史者冬天請固定追蹤，若出現黑便或吐咖啡色物質應立刻就醫。

