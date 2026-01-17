冬天吐血、解黑便病患增 醫示警這5大族群最危險

每逢寒流報到，急診室與消化內科接獲吐血、黑便的病例便明顯增加。胸腔暨重症專科醫師黃軒指出，冬季「上消化道出血」確實有明顯上升趨勢，且值得注意的是，多數患者發病前並未出現胃痛等警訊，往往是在出血後才緊急送醫，潛藏風險不容忽視。

黃軒說明，上消化道出血通常被定義為從食道、胃或十二指腸所產生的出血。他引用醫學研究數據指出，其發生率在冬季顯著高於其他季節。根據香港2009年至2018年的住院資料分析，冬季消化道出血的整體風險較其他季節增加約15%至30%。台灣研究也證實，平均氣溫每下降5°C，食道靜脈曲張出血風險上升約14%。

為何天冷容易導致胃出血？

黃軒解釋，關鍵在於人體的「保命機制」。當氣溫下降，身體會優先將血液輸送至心臟與大腦，導致胃與十二指腸的微血管收縮、血流下降。這不僅削弱了胃黏膜的修復能力，原本還能支撐的小潰瘍也容易因此破裂出血。

此外，冬季民眾常因關節痛或感冒而服用止痛藥（NSAIDs），這類藥物會破壞胃黏膜保護層，若再加上長者、腎臟病患或空腹服藥，極易引發「藥物性消化道出血」。

酒精與麻辣鍋是危險因子

黃軒補充，冬季飲食習慣也是一大主因。酒精會直接損傷胃黏膜，尤其冬天聚會多，酒精會擴張血管並破壞黏膜，對肝硬化患者而言，冬天發生食道靜脈曲張出血的死亡率最高。

麻辣鍋搭配酒精或食用醃漬、加工肉品及空腹喝濃咖啡，都會刺激胃酸分泌，加重潰瘍負擔。黃軒警告，「酒精加止痛藥」或「麻辣鍋加感冒藥」的組合風險是倍增的，許多出血案例都是因飲食未加節制所致。

除了飲食外，像是熬夜、睡眠品質差、情緒低落與自律神經失衡，也會導致胃酸分泌失控，形成「壓力性潰瘍」，不少患者沒有疼痛感，第一個症狀就是出血。

5大高風險族群要注意

黃軒特別提醒，有5大高風險族在冬天必須注意飲食管控：

1、曾有胃或十二指腸潰瘍病史者

2、長期服用止痛藥或抗凝血藥者

3、肝硬化與慢性肝病患者

4、65歲以上長者

5、曾出現不明貧血或黑便者

針對冬季「保胃」，黃軒強調僅喝熱水並不足夠，最重要的是止痛藥切勿自行加量、避免空腹服用非類固醇消炎止痛藥，且高風險族群應預防性使用胃酸抑制劑並定期追蹤。若發現吐出咖啡色物體或解出如瀝青般的黑便，應立即就醫，切勿輕忽無痛性出血的嚴重性。