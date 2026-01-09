冬天命危警訊！心因性死亡三階段曝光 醫提醒「這3症狀不可忽視」

三總心臟內科主任蔡宗能指出，心因性休克常為心臟疾病中最危急的狀況之一。心臟疾病示意圖。pexels



隨著冬季到來、氣溫明顯下降，心血管疾病風險也隨之升高。三總心臟內科主任蔡宗能指出，心因性休克常為心臟疾病中最危急的狀況之一，不少患者從胸悶、冒冷汗到血壓驟降，病程在短時間內急轉直下，也提醒一旦出現呼吸困難、下肢水腫、全身無力等疑似心衰竭症狀，應儘速就醫評估，把握黃金治療時間，以降低重症發生風險。

三軍總醫院心臟內科主任蔡宗能指出，低溫會導致血管收縮、血液濃稠度上升，進而增加心血管疾病發生風險。研究顯示，氣溫每下降 1°C，心血管疾病發生率增加 1.2%，死亡率上升 1.6%。另有研究指出，若未及時啟動機械循環支持或介入治療，延誤時間越長，院內死亡率越高。

根據台北市衛生局資料顯示，心血管疾病死亡人數集中於12月至2月，其中又以急性心肌梗塞、心因性休克等心臟重症最為致命。心因性休克常被視為心臟疾病中最危急的狀況之一，不少患者從胸悶、冒冷汗到血壓驟降，病程在短時間內急轉直下。

三軍總醫院透過 Shock Team 跨科整合，串聯急診、急救與長期支持治療，建立心因性休克一條龍照護流程。

三軍總醫院心臟血管外科移植醫學部主任柯宏彥表示，「心臟救回來，但若其他器官已經衰竭，仍無法真正康復」，因此院方近期建置心因性休克治療模式「Shock Team」，以爭取最佳治療時效，由心臟內科、心臟外科、麻醉科、加護醫療團隊及體外循環技術師等多科別即時整合。

柯宏彥也分享，曾有一位大學生在念書時突然昏倒送至三總，當時發現心臟已剩10%左右的功能，透過Shock Team 立即啟動「同時啟動」流程，經藥物治療及臨時機械循環支持穩定病情，但觀察後心臟功能未恢復，因此轉為使用長效型左心室輔助器，如今恢復良好，目前已順利返回校園完成學業，生活功能與一般人無異。

三軍總醫院透過 Shock Team 與跨科整合機制，從急診、急救到中長期治療，建立起完整且高效率的照護流程，不僅成功挽救多位命懸一線的患者，也逐步成為北區重要的心因性休克轉診中心。柯宏彥強調，心因性休克的治療關鍵在於「及早辨識、及早介入」。

國防部軍醫局局長蔡建松提醒，冬季為心血管事件的高風險時期，民眾留意身體警訊，並配合良好生活作息與健康管理。一旦出現呼吸困難、下肢水腫、全身無力等疑似心衰竭症狀，應儘速就醫評估，把握黃金治療時間，以降低重症發生風險。

