冬天喉嚨乾燥、腸胃不適？「煮過的蘋果」吃一個月，身體出現神奇變化

不少人在秋冬時節容易覺得口乾舌燥、腸胃卡卡，這時不妨嘗試以「煮蘋果」作為日常食療。做法簡單、味道溫和，連續食用一段時間後，部分人觀察到身體出現幾個變化，特別集中在腸胃、氣色與乾燥不適感。

三個較常被提到的變化

1. 消化狀況較為順暢

蘋果加熱後，當中的可溶性膳食纖維「果膠」釋放較多，對腸胃刺激相對溫和，有助減輕消化負擔、飯後腹脹感降低，排便變得比較規律。

2. 膚況與氣色看起來較穩定

蘋果經加熱後，多酚類物質（如槲皮素）釋放程度提高，抗氧化能力相對增加。有些人會搭配紅棗、黃芪一起煮，作為日常調整氣色的方式。

3. 秋冬乾燥不適感減輕

天氣轉涼時，常見口乾、喉嚨乾癢等狀況。煮蘋果水性質偏溫潤，補充水分的同時，也比較不刺激腸胃，對手腳容易冰冷、體質偏寒的人來說，溫熱飲用後，整體舒適感較高。

常見作法與搭配方式

基礎煮法

蘋果連皮切塊（保留果膠），加水煮約10–15分鐘即可。脾胃偏寒者可加1片薑；體質偏熱者可搭配梨塊，調整整體溫熱度。

進階搭配

氣血不足、臉色偏黃：蘋果＋黃芪5g＋紅棗3顆

容易脹氣、消化不良：蘋果＋山楂＋陳皮

乾咳、皮膚乾癢：蘋果＋雪梨＋百合

食用頻率與注意事項

建議頻率

每週約3次，每次1顆蘋果，避免空腹或睡前食用，以免出現反酸不適。

需留意的族群

糖尿病患者（每日不超過200ml）

胃酸分泌過多者

濕熱體質或正處於感染性腹瀉期間

需要留意的是，煮蘋果會流失部分維生素C，但蘋果本身維生素C含量本就不高（約4.6mg／100g），主要營養仍在果膠與多酚類物質。部分人提到的體重變化，多半與增加飽足感、正餐攝取量減少有關，並非直接作用於脂肪。若出現長期便秘、持續胃痛等狀況，仍應就醫評估，食療無法取代醫療處置。

