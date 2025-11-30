冬天喉嚨卡不舒服？恐「梅核氣」發作：1類職業要小心！

生活中心／吳宜庭報導



冬季一到，不少民眾走進診間抱怨「喉嚨像卡了東西」，想咳咳不出、想吞也吞不下，但喉嚨既不紅也不腫，吃喝都正常。中醫將這種常見的不適稱為「梅核氣」，在《金匱要略》中以「咽中如有炙臠」形容，如同喉嚨被一塊烤肉堵住般難受。初鳴堂中醫診所中醫師徐瑋憶指出，需要大量說話的職業，以及生活節奏緊繃、三餐不規律、休息時間不足者，都是高風險族群。





梅核氣常見的四大誘因，慢性咽喉炎、慢性鼻過敏、胃酸逆流與情緒壓力。（示意圖／翻攝自Pexels）

徐瑋憶提醒，在判定為梅核氣前，須先排除吞嚥困難、發燒、嘔吐等警訊，也要注意是否可能為咽喉病變或神經肌肉疾病造成。並分析，梅核氣常見的四大誘因包括慢性咽喉炎、慢性鼻過敏、胃酸逆流與情緒壓力。慢性咽喉炎患者常感喉嚨乾澀、聲音沙啞，躺下或刷牙時症狀加重。鼻過敏者則可能合併鼻塞、打噴嚏、鼻涕透明或鼻水倒流、咳嗽，躺下時喉癢及咳嗽更明顯，還可能伴隨耳悶。胃酸逆流患者則多在飯前後或清晨出現喉嚨酸、卡感，與飲食習慣不佳、壓力大等因素相關。而情緒緊張者因氣機鬱滯，也容易在焦慮時感到「喉嚨有東西卡住」。





中醫師提醒醒，若症狀持續或伴隨其他異常，仍應盡早就醫。（示意圖／翻攝自Pexels）

針對不同成因，中醫給出相應調理方式。「慢性咽喉炎」患者應避免用力清喉嚨，適度喝溫水、可選用百合枸杞茶舒緩，內含百合、枸杞，舒緩不適；「慢性鼻過敏」族群則建議保持頭頸部溫暖、加強有氧運動，可飲用沙參玉竹茶，將沙參、玉竹各5克，500cc熱水沖泡後飲用；「胃酸逆流」需調整飲食，減少辛辣炸烤及加工食物，建議飯後散步、可搭配紫蘇葉薑茶，紫蘇5克、薑片3片，500cc熱水沖泡；若是「情緒壓力」造成，徐瑋憶建議透過運動、冥想、八段錦或走入戶外放鬆心情，並可選擇檢驗過的玫瑰花5朵，沖泡75至80度的熱水300cc，浸泡5至10分鐘，飲用玫瑰花茶幫助舒緩。她提醒，雖然梅核氣多與機能失調相關，但若症狀持續或伴隨其他異常，仍應盡早就醫排除重大疾病。





