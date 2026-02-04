冬天喝紅豆湯補鐵又暖身？ 營養師揭真相：一碗恐含30克糖

呂美寶提醒，多數市售紅豆湯含糖量偏高，吃太多反而影響身體健康。（示意圖／photoAC）

天氣一冷，不少民眾習慣來碗熱騰騰的紅豆湯暖身，甚至視為女性冬季、生理期的「補鐵聖品」。不過功能醫學營養師呂美寶提醒，紅豆雖然營養，但並非是補鐵首選，加上多數市售紅豆湯含糖量偏高，一碗常含有20至30克糖，若未注意，反而容易成為熱量陷阱。

呂美寶在臉書粉專發文表示，許多人在冬季或是生理期間，會喝一碗冒著熱氣、口感香甜的紅豆湯，更視其為溫暖身心的「補鐵神器」，卻有不少個案為了補鐵養成喝紅豆湯的習慣後，體重卻悄悄往上爬。

廣告 廣告

呂美寶說明，紅豆的蛋白質雖不及黃豆與黑豆，但仍是白米的3倍、小麥的 1.5倍，若將紅豆、黃豆、黑豆部分取代白米，做成穀類加豆類混合的雜糧飯，不僅能提升蛋白質品質，也有助於攝取互補胺基酸，對植物性飲食者尤其重要。此外，紅豆通常會連同外皮一起食用，因此能直接攝取到豐富的膳食纖維。

呂美寶指出，紅豆常被與「補血」畫上等號，主因是其鐵質含量在穀物與雜糧中確實名列前茅，不過實際比較後會發現，紅豆並非是補充鐵質首選，例如100克紅豆含有7.1毫克的鐵，但100克台灣藜有高達9.4毫克的鐵，而100克黃豆也有6.5毫克的鐵。

呂美寶補充，紅豆所含的鐵是「非血基質鐵」（Non-Heme Iron），其吸收率低於動物性食物（如肉類、肝臟、牡蠣）中的「血基質鐵」（Heme Iron），因此建議 搭配富含維生素C的水果，可進一步提高非血基質鐵的吸收效率。不僅如此，紅豆外皮富含植酸（Phytic acid），容易與鐵結合形成不溶性複合物，進而抑制人體吸收，若想提升植物性鐵的利用率，烹煮前應充分浸泡，以啟動種子內的植酸酶（Phytase），幫助分解植酸、釋放礦物質。

呂美寶強調，紅豆本身是健康食材，但市售紅豆湯多半加入大量糖分，一碗常高達20至30克糖，若在家自行熬煮，應將糖量控制在5至10克左右。要注意的是，紅豆中的「寡糖」雖有助於腸道菌相，但腸胃功能較弱者若攝取過量，可能出現脹氣或不適。

至於該怎麼煮紅豆湯？呂美寶建議，先將紅豆煮至軟爛後再加糖，可大幅降低用糖量，每碗糖量建議控制在5至10克；選擇紅棗、桂圓、薑片來提味，這些食材本身就能帶出甜味與層次感；應將紅豆湯視為「正餐澱粉的替代」，而不是飯後甜點。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

最敢發年終獎金1／這家銀行奪冠逾8個月 金控董座保證說「會優於去年」

快訊／男南苗市場砍警胸口中彈 搶救無效亡

新台幣鈔票改版！網瘋傳「新版圖案」 央行急澄清：切勿輕信或轉傳