冬天喝雞湯「喝到海馬」！內行人喊有夠補：喝到賺爛

近日有網友在社群平台分享，自己喝雞湯的時候，突然發現裡面有一隻海馬，長度約半個手掌，當下完全不敢吃。不過有內行人表示，海馬其實是中藥的一種，喝到根本是賺爛，海馬的中藥效果也曝光。

原PO在Threads上發文表示，她最近喝鹿茸雞湯時，發現裡面竟然有海馬，外觀黑色乾癟。但她也直言，看到這隻海馬完全不敢吃，現在收起來當紀念。

文章曝光後，網友紛紛留言表示，「我媽煲的海馬都是煲得稀爛的，只剩下像魚一樣的骨頭，你這麼完整最好敲一下看是不是塑料」、「海馬應該是裡面最貴的食材了，賺爛」、「海馬是中藥」、「天啊！這是哪家的雞湯，太高級了，我小時候最喜歡去中藥店看海馬，不便宜」、「上次去香港還在乾貨行看到海星，也是煲湯用的」、「珍貴藥材」。

根據《農業知識入口網》介紹，海馬被東方人製成中藥食用，是一種很高貴的藥材，民間有「北方人蔘，南方海馬」之說，世界上海馬的主要出口國是泰國、印度、菲律賓、越南和墨西哥，大陸是最大的乾海馬市場。本草綱目記載，海馬味甘，性溫熱，有暖水臟、壯陽道、治療瘡腫毒之功效。

農業委員會水產試驗所研究「海馬熱水萃取物對於抗疲勞與免疫調節功能之評估」提到，動物試驗結果，養殖庫達海馬與野生棘海馬之熱水萃取物，皆能使血中肌酸激酶與血尿素氮下降而達到抗疲勞之作用；但在免疫功能調節，卻無任何影響。不過民眾若真有疾病，建議經中醫師看診後，再食用海馬。

