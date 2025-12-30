冬天在家小心！心臟科醫示警「這空間」是猝死重災區

生活中心／倪譽瑋報導

心臟外科醫提醒，浴室環境偏冷，可在浴室裝設暖風機，避免冷熱交替造成血管劇烈收縮。（示意圖／資料照）

66歲資深藝人曹西平29日深夜被發現猝死家中，由於他生前無明確病史，死因還待確認。振興醫院心臟外科主任莊義成指出，氣溫變化為心血管帶來壓力，可能造成心臟負擔過大導致猝死，點名抽菸喝酒、肥胖等高危險族群。他也提醒，浴室是冬季猝死常發生的地點，洗澡時不可用冷水，也建議讓身體回暖再洗，降低溫度變化對血管的刺激。

冬季猝死 長者、三高者恐風險高

莊義成指出，氣溫驟降時，人體周邊血管會收縮，導致血壓上升，血壓急速升高，可能引發冠狀動脈硬化斑塊破裂，導致心肌梗塞；低溫也會讓心臟負荷增加，不排除提高心律不整的發生風險。他也提醒，對於年長者、有三高問題、生活習慣不良、抽菸喝酒、肥胖者等高危險族群來說，低溫來襲可能有較高的猝死風險，須留意身體警訊。

面對寒冬 心臟科醫提6大「保命好習慣」

留意身體異常：應定期量血壓、血糖、膽固醇，有三高問題者務必遵醫囑服藥；若感冒後出現胸悶或心悸等症狀，應立即尋求醫療協助。莊義成點名「浴室」是冬季猝死經常發生的地點，提醒大家，盥洗沐浴時千萬不可使用冷水，也避免起床或進門後就洗熱水澡，應讓身體逐漸回暖後再盥洗沐浴，以降低溫差對血管的刺激。

起床慢慢開機：莊義成表示，早上醒來應避免姿勢變化過快，可先在被窩中躺著，輕輕活動四肢，例如握拳、伸展手臂或腳趾，讓身體從靜止過渡到活躍。緩慢坐起後，最好保持坐姿約30秒，期間可做簡單深呼吸、穩定血壓、避免頭暈。最後穿襪子再讓腳接觸地面，同時扶床慢慢站起以免跌倒。

起床後暖身：莊義成提出，起床後喝一杯溫開水，有助於提升體溫，促進血液循環；也提醒「應避免過早晨練」，建議上午10時或氣溫回升後再進行。心血管疾病高危險族群要運動，先以低強度為主，例如：散步、太極拳或室內瑜珈「需要充分進行熱身，確保身體逐漸適應運動強度。」

保暖措施要到位：莊義成建議，睡覺時可在棉被外加一層毯子，增加保暖效果；還有睡前將隔天的衣物放置床邊，起床後立即穿上，減少冷空氣對身體的刺激。而要外出，建議採用「多層次穿衣」方便依溫度變化隨時增減衣物；他也建議佩戴圍巾及毛帽，保護耳朵、頸部等容易忽略的部位，要戴口罩護口鼻也行。

避免溫差刺激：可適度使用暖氣，將室內溫度維持在攝氏20到24度、夜間睡眠時不宜低於18度，但暖氣可能讓室內空氣乾燥，莊義成提出，可使用加濕器維持室內溼度在40到60％，以減少乾燥引起皮膚、口鼻不適。而要從溫暖室內到寒冷室外，建議要先暖身。

規律作息與心理調節： 莊義成表示，充足的睡眠有助於增強免疫力及維持心血管健康，須避免熬夜或過度疲勞；在飲食方面，應減少高油、高鹽食物攝取，並避免暴飲暴食。他也提醒，寒冷天氣容易引發情緒低落，可以通過聆聽音樂、與親友交流等方式保持心情愉快。

