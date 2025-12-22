冬天外套、帽T難曬乾？專家授「1晾法」乾超快 網實測大讚：真的有用

連日陰雨、日照不足，不少民眾都有「衣服怎麼曬都不乾」的困擾，尤其是外套的腋下、帽T的帽子內側，更是常常成為濕氣重災區。為了解決這個問題，日本生產日用品的公司花王分享，「逆萬歲晾曬法」的晾衣方式，引發討論。

名字可愛 做法其實很直白

所謂「逆萬歲晾曬法」，做法其實相當簡單，就是將衣服上下顛倒掛起來晾曬，讓原本容易堆疊、不通風的部位充分接觸空氣，加快乾燥速度。雖然名稱聽起來可愛，但實際上就是把衣服「倒著吊起來」。

廣告 廣告

不過，這樣的晾法也讓不少人會心一笑。從外觀來看，倒掛的衣服兩隻袖子自然垂下，乍看之下彷彿被「示眾處罰」，也難怪有人形容，看起來像是因為怎麼都晾不乾，只好被特別掛出來「提醒大家」。

換個方向晾衣 小技巧解決大麻煩

儘管如此，這個方法在實用性上仍獲得不少肯定。專家指出，衣服最難乾的地方往往集中在布料重疊、縫線多、空氣不流通的部位，只要改變晾曬方向，就能有效改善濕氣滯留問題，對於潮濕季節或室內晾衣族來說，都是簡單又不花錢的做法。

看似只是換個方向晾衣服，「逆萬歲晾曬法」其實反映了生活中的小智慧：當環境條件不理想時，稍微調整方式，就能讓日常瑣事變得更順利。下次衣服遲遲不乾，或許不妨試試「顛倒一下」，說不定效果比想像中好。

（記者吳珮均、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

延伸閱讀：

·洗完衣服沾滿衛生紙？ 專家授「4招快速清除」：不必重洗也能救回

·雨天室內曬衣「必學3技巧」！專家：衣服乾得快又不臭 電扇這樣吹最有效