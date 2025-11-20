冬天大吃不怕代謝降！茗京萃推兩款「輕爽系」漢方茶飲，跟油膩、卡卡說掰掰

隨著天氣逐漸轉涼，火鍋、湯麵、滷味與年末聚餐接連而來，冬季幾乎可說是「最容易吃超標」的季節。許多上班族與女性族群也常在一次又一次的團聚後，出現油膩、身體卡卡、代謝變慢等困擾。

台灣漢方調理品牌「茗京萃」觀察到冬季的保養需求，以兩款冬季熱銷漢方茶飲，「解膩烏梅飲」與「代謝黑豆水」，陪大家在享受美食之餘，也能維持身體的輕盈節奏，用更溫和的方式迎接冬季聚會美食挑戰。

解膩烏梅飲：大餐後最需要的解膩救星

茗京萃的人氣招牌「解膩烏梅飲」漢方茶飲是許多外食族的心頭好。以烘焙烏梅為基底，酸香濃郁、尾韻回甘，不僅能生津止渴，也能中和油膩、讓人迅速恢復清爽。搭配山楂、甜菊與陳皮，整體風味好喝順口，是冬季最百搭的漢方調理茶飲。

節日聚餐後，常見的炸物、燒烤、鍋物都屬於高油重口味料理，許多人吃完後會感到口乾、消化不良，這時候來一杯「解膩烏梅飲」最適合不過。茗京萃表示：「烤肉後來一杯，是給身體最溫和的慰勞，是外食與聚餐後的解膩救星」。

代謝黑豆水：代謝卡卡最適合的循環飲

冬天的另一個隱藏問題，就是「代謝變慢」。許多上班族因久坐、久站或運動量不足，容易感到整體笨重、循環不佳，而導致越吃整體卡的越多。茗京萃推出的「代謝黑豆水」，以青仁黑豆搭配牛蒡與甘草，香氣淡雅、無負擔，喝起來順滑而帶自然回甘，是許多人冬季辦公室最愛的常備茶飲。

黑豆在日常飲食中以清爽、平衡著稱，茗京萃採用烘炒方式，保留特殊的豆香與純淨口感；牛蒡含有天然膳食纖維，是許多上班族喜愛的清爽配方；甘草則提升風味，使整體茶湯更柔和易飲。對於想維持代謝節奏的外食族來說，是取代含糖飲料最安心的選擇。

冬季享受飲食，也能保有輕盈節奏

年末的餐桌總是豐盛，調整飲食節奏也不必緊張，也不必刻意限制自己，從一杯溫和的漢方茶飲開始，「解膩烏梅飲」適合大餐後、熬夜後、外食後的酸甜舒爽；「代謝黑豆水」則適合作為辦公室日常補水，保持每日的清爽循環。

在冬季吃得開心的同時，也要保持輕盈不負擔。這個冬天，用一杯漢方茶飲陪自己舒服過季節、自在過生活，就是最簡單的日常平衡方式。

