冬天太冷機車發不動！車行師傅教「3招自救」 省下大筆維修費

生活中心／朱祖儀報導

天氣太冷，容易遇到機車罷工。（示意圖／資料照）

受到輻射冷卻及強烈大陸冷氣團影響，中央氣象署今（6）日一早針對12縣市發布低溫特報，不僅許多上班族上班起不來，也有人機車因此發不動。一名車行師傅表示，是因為天氣低溫導致電池活性降低，才導致機車無法發動，有3個方法可以解決這個狀況。

台中光葳機車工坊店長「杯偷」日前在IG發影片透露，自己接到很多道路救援，通常都是電池沒電導致機車發不動的狀況。他解釋會有這種狀況是因為，機車電池裡面有電池液、極板，透過化學反應讓電池產生電力，供給機車發動。但入冬之後氣溫僅剩10度，就會導致化學反應活性降低，機車因此無法發動，可利用下述3個方法自救。

1.換成鋰鐵電池

杯偷指出，最簡單的解決方法就是更換成鋰鐵電池，因為它不會因為溫度緣故，而導致活性降低。

2.保持電池壽命

杯偷表示，現在有許多車行會購買電瓶檢測儀，能看到電池的壽命，建議冬天最好讓其壽命都維持在50%以上，才不會有發不動機車的問題。

3.中午再出門

杯偷笑說，冬天或許可以在中午之後再騎車出門，可能等到太陽出來，溫度上升之後也能讓電池活性上升，讓車子順利發動。

杯偷笑說，冬天可以等中午之後再出門。（示意圖／資料照）

