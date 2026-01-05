冬天太陽暖呼呼 紫外線也沒在客氣

不只是夏天的陽光，才會讓眼睛受傷，冬天更是高危險！因為陽光角度低，加上戶外活動反射，空氣變得乾燥的情況之下，讓眼睛暴露在更高的紫外線，容易讓眼睛"晒傷"，在4到6個小時就會有傷害，長久下來，更可能演變成光照性角膜炎、白內障，或是黃斑部病變，因此外出時，如果太陽露臉，就要記得戴太陽眼鏡、帽子等等，才能保護好眼睛。

冬天不少人喜歡出門走走，因為不像夏天過於炎熱，太陽晒起來也特別舒服，卻因此忽略"紫外線"帶來的危機。

眼科醫師 黃宇軒：「冬天的陽光角度比較低一點，那加上說，冬天大家會以為，戶外好像沒有什麼紫外線，就會忽略掉這保護的事情，所以重點是不要忘記，戶外只要有亮，就會有紫外線，還有就當你在戶外活動，譬如說水上運動，或是雪地的活動的時候，那個反光的強烈的程度是更嚴重的。」

民眾 邱先生：「戴太陽眼鏡的習慣，保護我們的眼睛，長期就會很健康，要很注意，我隨時背包裡面都帶著太陽眼鏡。」

眼科醫師 黃宇軒：「紫外線對角膜，會造成光照性角膜炎，對水晶體會引起白內障提早發生，那會造成黃斑部的病變，所以當你年紀比較長，或者是你有一些，內科方面的疾病的時候，這些傷害都會更顯著。」

陽光底下的紫外線，大量反射進入眼睛，就容易讓眼睛表面上的角膜、結膜的上皮組織晒傷，往往4到6個小時，會感到不適，隨著年紀增長，傷害更嚴重；像朱小姐，白內障手術過後，可不敢大意。

民眾 朱小姐：「很怕光，可是在暗處的時候，又要很亮才看得到字這樣子，所以這樣，外出有太陽的時候，我一定會把太陽眼鏡戴上去，不然眼睛沒有辦法睜開，沒辦法騎車。」

眼科醫師 黃宇軒：「戴太陽眼鏡，或者是使用會變色的鏡片都可以，那如果沒有戴太陽眼鏡，至少要戴個帽子，寬的帽子或是鴨舌帽，有阻擋陽光的效果，補充一些像是葉黃素、玉米黃素，或者一些抗氧化劑，這些對紫外線的傷害，都是有保養的效果。」

從簡單的小動作做起，就能安心享受冬天的暖陽，也為將來的視力，多存一點本。

