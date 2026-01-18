冬天好訂機票 王義川跨海澎湖發「川流福騰」春聯

王義川致贈川流福騰春聯，祝福民眾過好年。(記者劉禹慶攝)

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕民進黨不分區立委王義川今(18)日跨海抵澎，前往馬公北辰市場、文澳市場，分送「川流福騰」春聯，由於王曾前往市場製作節目，因此有不少攤商朋友，除了拜年之外，也順道拜會老友，澎湖縣議員宋昀芝也是其學生。

王義川今日在馬公市長黃健忠、民進黨澎湖縣黨部主委顏家康、前主委盧長在和馬公市代表吳武宗等人陪同下，到澎湖的北辰市場及文澳市場發春聯。由於王義川曾任台中市交通局局長，時任台中市長、現任外交部長林佳龍，是民進黨正國會派系領導，澎湖縣黨部也是正國會，促成王義川與澎湖的淵源。

廣告 廣告

王義川表示，因為冬天比較好訂機票的關係，所以他這個時候來澎湖一趟，發發春聯，也祝福大家，並順便探視老朋友，同時透露澎湖縣議員宋昀芝也是他的學生。馬公市長黃健忠則表示，王委員難得到澎湖一趟，除了祝大家新年快樂，也和地方交流，他也會和立委交換意見，希望能爭取更多資源，挹注馬公建設。

另外，外界關心的民進黨年底澎湖選戰布局，民進黨澎湖縣黨部主委顏家康表示，名單已初步規劃完成，現送交選委會審核，確定後會公布，目前已確定縣長陳光復、馬公市長黃健忠、澎湖縣議員蘇育德、呂黃春金、蔡清續提名連任，馬公選區澎湖縣議員增加提名顏家康，其餘名單將在審查後向外界公布。

民進黨不分區立委王義川，在馬公市長黃健忠、民進黨澎湖縣黨部主委顏家康陪同下前往北辰市場發春聯。(記者劉禹慶攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

曾是萬事達卡副總裁慘淪外送員 阿北放下自尊悲吐原因

把握今明好天氣！ 週二濕冷強烈冷氣團南下 吳德榮：平地低溫下探8度

半夜晃很大！宜蘭近海01:01規模4.7地震 最大震度4級

「踩雷」了？ 梅嶺賞梅湧車潮 遊客︰花況「指引標示」待加強

