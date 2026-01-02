冬天嬰猝死風險高 保暖比大人多1件就好
[NOWnews今日新聞] 氣溫驟降，許多新手爸媽擔心寶寶著涼、保暖是否足夠，卻也憂心過度保暖恐增加嬰兒猝死症（Sudden Infant Death Syndrome, SIDS）風險。北市聯合醫院婦幼院區小兒科提醒，要留意安全睡眠守則，為了避免過度保暖，穿著原則為「比大人多1件」，並透過觸摸後頸或背部確認溫暖但不流汗。
北市聯醫婦幼專科功能提升專案辦公室副主任、兒童醫學部兒童保健科科主任黃啟南指出，嬰兒猝死症是指1歲以下原本健康的嬰兒，在睡眠中突然且無預警死亡，即使經完整檢查仍無法找出確切死因。
黃啟南說，SIDS好發於出生後1至6個月，其中以2至4個月風險最高。依據美國小兒科醫學會（AAP）2022年最新安全睡眠指引，冬季是嬰兒猝死的高風險時期，統計顯示美國每年約有3500名嬰兒死於睡眠相關原因，已成為嬰兒死亡的重要因素之一。
至於冬天風險較高的原因，黃啟南分析，包括家長擔心受涼而過度包裹，導致嬰兒體溫過高，寒冷時與嬰兒同床睡眠，增加窒息危險，以及床上放置過多棉被、枕頭、玩偶等鬆軟物品，或因門窗緊閉造成室內空氣不流通。
家長出於好意的照顧方式，若方式不當反而可能增加危險。黃啟南提醒，嬰兒每一次睡眠都應採仰睡姿勢，側睡或趴睡皆會顯著增加猝死風險；建議使用堅實、平坦且合格的嬰兒床與床墊，床上不放置枕頭、厚被或布偶。
嬰兒同房不同床 醫1招確認：避免過暖
黃啟南建議「同房不同床」，讓嬰兒睡在父母房間內的獨立嬰兒床，至少維持6個月，最好到滿1歲，可降低約5成風險。同時避免過度保暖，穿著原則為「比大人多一件」，並透過觸摸後頸或背部確認溫暖但不流汗。
可使用嬰兒穿戴式睡袋取代厚被，但避免使用加重睡袋或加重包巾。但在門診中，有家長經常詢問寶寶是否會冷到醒來或哭鬧，黃啟南表示，這反而是安全的警訊，因為過熱比受涼更危險。
黃啟南提醒，使用電暖器時，應選擇具溫控與定時功能的設備，避免直吹嬰兒並維持空氣流通；至於同床睡眠，則是「不建議」，尤其在父母疲勞、服用藥物或有抽菸習慣時，風險更高。
黃啟南建議，目前沒有任何產品被證實可降低SIDS風險，使用這類產品可能造成虛假的安全感。醫師呼籲，天氣再冷，也要掌握正確的安全睡眠原則與照護方式，若有相關育兒或健康疑問，建議主動諮詢小兒科醫師，為嬰幼兒打造安心成長的環境。
